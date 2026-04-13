경력 법조인 출신 신임 검사 임용 대상자 명단 공개

법무부는 13일 경력 법조인 출신 신임 검사 임용 대상자 총 48명의 명단을 홈페이지에 공개했다. 이들은 검찰 인력난 해소를 위해 예년보다 3개월 이른 6월 하순께 임용될 예정이다.

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법무부는 2024년부터 다양한 분야에서 경험을 갖춘 경력 법조인을 검사로 임용하기 위해 검사 선발 절차를 운영하고 있다. 앞서 2024년 32명, 2025년 24명의 경력 법조인이 검사로 선발된 바 있다.

통상 경력 검사 임용은 매년 8월께 실시된다. 하지만 올해는 검찰 인력 부족 사태로 인해 3개월가량 앞당겨 절차가 진행된다.

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명단이 공개된 임용 대상자들에 대해서는 2주간 검사로서의 적격 여부에 관한 의견 청취가 이뤄진다. 임관식은 오는 5월 초순경 진행된다. 이들은 이후 법무연수원에서 약 2개월간 교육을 마친 후 일선 검찰청에 배치된다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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