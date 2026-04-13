도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 비판하던 레오 14세 교황에게 "범죄 문제에 약하고 외교 정책 면에서도 형편없다"고 비난했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 레오 14세 교황을 비난한 후 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 올린 이미지. 트루스소셜 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "나는 이란이 핵무기를 가져도 괜찮다고 생각하는 교황은 원하지 않는다"며 이같이 말했다.

그러면서 레오 14세의 선출 과정도 비난했다. 트럼프 대통령은 그의 교황 선출이 깜짝 인선이었다며 "그는 교황 후보 명단 어디에도 없었고 교회가 그를 그 자리에 올린 건 그가 미국인이었기 때문"이라고 강조했다. 이어 "내가 백악관에 없었다면 레오는 바티칸에 있지도 못했을 것"이라고 강조했다.

이와 함께 "레오는 교황으로서 정신을 차리고 상식을 발휘하며 급진 좌파의 비위를 맞추는 일을 멈추고 정치인이 아니라 위대한 교황이 되는 데 집중해야 한다"며 "그것은 그 자신에게도 매우 큰 해를 끼치고 있고 더 중요하게는 가톨릭교회에도 해를 끼치고 있다"고 설명했다.

해당 글을 올린 뒤 트럼프 대통령은 예수의 이미지를 떠올리게 하는 게시물을 올렸다. 해당 이미지에는 트럼프 대통령이 의료진과 군인들에 둘러싸인 채 환자를 치유하는 모습이 담겼다.

한편 레오 교황은 이란 전쟁에 대해 비판하는 것으로 해석되는 발언을 지속해서 내놨다. 레오 14세는 10일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "하느님은 어떤 분쟁도 축복하지 않는다"며 "그리스도의 제자라면 과거에는 칼을 휘두르고 오늘날에는 폭탄을 떨어뜨리는 이들의 편에 설 수 없다"고 말했다.

또한 트럼프 대통령이 이란 문명을 없애겠다는 발언을 한 것에 대해 "이란의 모든 사람을 향한 그 위협이 있었다"며 "이것은 진정으로 용납할 수 없는 일이다"라고 비판하기도 했다.

AD

한편 악시오스 등은 이란 전쟁을 둘러싼 갈등으로 인해 교황과 트럼프 대통령의 균열이 한층 깊어지고 있다고 분석하기도 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>