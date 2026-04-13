오션뷰·코스 관리·투명 경영 '3박자'

서해안 드라이브·영광굴비정식 '덤'

광주서 40분·수도권 골퍼 패키지 '인기'

영광 관광 브랜드 가치 향상 기여도↑

전남 영광군에 자리한 웨스트오션CC가 수려한 자연경관과 정교한 코스 관리, 투명한 경영을 앞세워 전국 골퍼들의 주목을 받고 있다.

해발 130m 고지에 조성된 이 골프장은 서해와 백수해안도로를 한눈에 담는 뛰어난 조망 덕에 인기를 더해준다.

서해 낙조를 배경으로 한 '오션 코스'와 구수산 능선을 살린 '밸리 코스'는 각각의 개성에 걸맞게 단순한 라운딩을 넘어 '힐링형 골프'를 구현했다는 평을 듣고 있다.

전남 영광군에 자리한 웨스트오션CC 전경. 웨스트오션CC 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 매일 데이터 기반으로 진행되는 코스 예찰과 정밀한 그린 관리가 강점으로 꼽힌다. 계절과 기온 변화에 맞춘 과학적 관리 시스템을 통해 사계절 내내 균일한 코스 컨디션을 유지하는 점이 골퍼들의 재방문을 이끄는 핵심 요인으로 꼽힌다.

접근성 역시 경쟁력 중 하나로 손꼽힌다. 광주광역시에서 차량으로 약 40분 거리로, 호남권 골퍼들에게는 '데일리 라운딩 코스'로 자리 잡았다. 최근에는 수도권 이용객을 겨냥한 1박 2일 골프텔 패키지가 인기를 끌고 있다.

숙박과 조식이 포함된 상품에 서해안 드라이브, 영광 굴비 정식 등 지역 관광 요소를 결합해 '골프 여행 코스'로 확장했다는 점이 특징이다.

경영 측면에서도 성과를 내고 있다. 한국대중골프장협회로부터 운영 시스템의 우수성을 인정받아 '경영 혁신상'을 수상했고, 성실한 납세와 투명한 회계 운영으로 전라남도 모범 납세자에도 선정됐다. 지역 경제 기여와 기업 책임을 동시에 실현한 사례로 평가된다.

지역 상생 노력도 눈에 띈다. 클럽하우스에서는 모싯잎 송편과 굴비 등 지역 특산물을 활용한 메뉴를 선보이고, 주민 할인 및 시즌별 그린피 이벤트를 통해 골프 대중화에도 나서고 있다.

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웨스트오션CC 관계자는 "천혜의 자연에 걸맞은 품격 있는 서비스와 정직한 경영으로 보답하겠다"며 "대한민국을 대표하는 명문 퍼블릭 골프장으로서 지역 관광 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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