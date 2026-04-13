30대 교사, 생명 지장 없어

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충남 계룡 한 고등학교에서 학생이 교사에게 흉기를 휘두른 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

13일 소방 당국에 따르면 "교사가 학생이 휘두른 흉기로 찔렸다"는 경찰의 119 공동 대응 요청이 접수됐다.

30대 남성 교사 A씨가 등과 목 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 현장에서 고교 3학년 남학생 B군을 긴급체포해 조사하고 있다.

B군은 교장실에서 미리 준비한 흉기로 A씨를 향해 범행한 것으로 전해졌다.

경찰은 학생과 교사를 상대로 자세한 범행 경위 등을 조사하고 있다.

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한편, 한국교원단체총연합회(교총)에 따르면 교원을 대상으로 한 상해·폭행 등 중대 침해는 2024년 675건, 2025년 상반기에도 389건 발생했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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