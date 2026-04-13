한국철도공사는 13일 서울 사옥에서 한국AI·로봇산업협회와 '철도 피지컬 AI(Physical AI) 생태계 조성 및 전문 인력 양성'에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

피지컬 AI는 디지털 영역을 넘어 물리적 환경에서 직접 행동하고, 상호작용하는 AI 시스템이다.

윤재훈 코레일 AI전략본부장(오른쪽)이 13일 서울 사옥에서 김재환 한국AI·로봇산업협회 상임이사와 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국철도공사 AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 양측은 ▲역 순회 점검 및 승강장 안내 등 안전관리 ▲안내·매표 등 역무 업무 ▲시설·설비 유지보수 등 철도 운영 전반에 피지컬 AI를 도입하는 데 상호 협력키로 했다.

또 한국AI·로봇산업협회의 교육과정에 코레일 직원을 참여시켜 피지컬 AI 전문 인력을 양성할 계획이다.

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윤재훈 코레일 AI 전략본부장은 "현장 혁신은 미래 철도의 핵심 경쟁력"이라며 "코레일은 피지컬 AI 등 첨단 기술을 적극적으로 도입해 국민에게 신뢰받을 수 있는 철도 서비스를 제공하고, 직원에게 안전한 일터를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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