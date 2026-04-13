"전쟁 6주 넘어가자 대체 방공체계 모색"

"美 방산업체들 수주 밀려…공급선 다변화"

미국과 이란 전쟁이 6주를 넘어가면서 방공 미사일 재고가 소진된 중동국가들이 한국에 주문한 방공무기의 인도 일정을 앞당겨줄 것을 요청하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 전했다.

WSJ는 이날 소식통을 인용해 "사우디아라비아가 한국 방산기업인 한화, LIG넥스원 측에 중거리 지대공 유도무기(M-SAM·천궁Ⅱ) 체계의 인도 일정을 앞당길 수 있는지 문의했다"며 "아랍에미리트(UAE)도 한국 업체들에 요격 미사일 추가 공급을 요청한 것으로 전해졌다"고 보도했다.

M-SAM은 무인기(드론)와 탄도미사일, 전투기에서 발사되는 공대지 미사일 등을 요격할 수 있는 방공체계 무기로 현재 사우디와 UAE 등 중동국가들은 기존 재고가 매우 부족해진 상황으로 알려졌다. 미국과 이란의 종전협상이 결렬되면서 전쟁 장기화 우려가 커지자 중동국가들은 한국 이외에 일본의 패트리엇 미사일, 우크라이나의 드론, 미국의 개틀링 기관포 등 다양한 대체수단까지 검토 중이라고 WSJ는 전했다.

중동국가들은 미국 방위산업체들에 방공미사일 추가주문을 한 상태지만, 이미 주문이 밀린 미국 기업들이 납품기한을 지키기 어려울 것으로 예상되면서 대체 상품을 찾고 있다고 WSJ는 지적했다. WSJ는 "우크라이나 전쟁으로 인한 수요 급증에도 미 방산업계가 생산 능력을 충분히 확대하지 못하고 있음을 보여준다"며 "잠재적 수주를 잃을 수도 있다"고 전했다.

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한편 이란이 호르무즈 해협 봉쇄와 함께 중동 전역으로 보복 공격을 펼치면서 중동 산유국들의 피해는 갈수록 커지고 있다. 블룸버그통신에 따르면 사우디의 경우 이란의 공습으로 원유 생산 능력이 전쟁 이전보다 하루 평균 60만배럴 이상 감소했다. 카타르는 세계 최대 가스생산기지인 라스라판 화학단지가 피해를 입어 전체 가스 생산량의 17%가 줄어들었다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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