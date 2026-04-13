양 교육청, 지역 간 세부 과제 단계적 구체화

장애·이주배경 영유아 등 교육 서비스 논의

전남도교육청과 광주광역시교육청이 현장 안정성을 최우선으로 한 '유보통합' 및 교육행정통합의 성공적 안착을 위해 머리를 맞댔다.

13일 양 교육청에 따르면 전날 전남 나주에서 현장의 혼선 최소화를 위한 '유보통합 추진 실무 협의회'를 개최했다.

이번 협의회는 양 기관의 유보통합 관련 주요 사업을 공유 및 분석하고, 구체적인 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 특히 지역별로 다르게 운영돼 온 핵심 사업들을 체계적으로 통합·조정, 향후 전남광주교육행정통합 이후에도 공백 없는 교육·돌봄 서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

전남도교육청과 광주시교육청이 현장 안정성을 위해 '유보통합 추진 실무 협의회'를 개최했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 실무 협의 분야는 ▲심리·정서 발달 지원 체계 ▲장애 영유아 지원 ▲이주배경 유아 지원 ▲어린이집 급식비 지원 등이다. 그동안 양 지역은 기관별 추진 주체와 지원 방식, 사업 시행 여부 등을 달리하며 각각의 여건에 맞게 사업을 추진해왔다.

이에 양 교육청은 지역 간 사업 운영의 특수성을 고려해 현장의 혼선을 최소화하고, 교육 서비스의 질을 '상향 평준화'할 수 있도록 분야별 세부 과제를 단계적으로 구체화해 나갈 방침이다.

전남교육청 관계자는 "이번 협의회는 교육행정통합 과정에서 나타날 수 있는 실무적 차이를 면밀히 진단하는 과정"이라며 "광주시교육청과 적극적으로 협력해 영유아가 중심이 되는 정책과 지원을 설계해 나가겠다"고 밝혔다.

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광주시교육청 관계자 역시 "양 기관이 공동 협의와 실무협의체 운영을 통해 협업 체계를 보다 체계화하고 있다"며 "통합 준비 과정에서 필요한 사항을 지속해서 점검하고 조정해 안정적인 교육행정통합 기반을 마련하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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