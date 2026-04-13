김민석 국무총리는 13일 전남 완도군 냉동창고 화재 현장에서 순직한 소방관 두 명의 빈소를 찾아 조문했다. 아울러 고인들에게 옥조근정훈장을 추서했다.

13일 김민석 국무총리가 전남 완도군 냉동창고 화재 현장에서 순직한 소방관 두 명의 빈소를 찾아 분향하고 있다. 국무총리비서실 AD 원본보기 아이콘

국무총리비서실에 따르면 김 총리는 순직 소방관들의 헌신과 희생에 경의를 표하고, "예우와 장례 지원에 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다"며 유가족에게 위로를 전했다. 또 현장 관계기관에 유가족에 대한 지원을 당부하고, 안타까운 희생이 반복되지 않도록 정부도 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

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순직 소방관 영결식은 14일 오전 9시 완도 농어민문화체육센터에서 엄수된다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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