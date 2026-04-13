13일 한·폴란드 확대 정상회담

李 "양국 방산 협력, 두텁게 발전"

이재명 대통령은 13일 도날트 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 갖고 양국 관계를 13년 만에 '포괄적 전략 동반자 관계'로 격상하는 데 합의했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 한·폴란드 확대회담에서 "오늘 투스크 총리님의 방한을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 한 것을 매우 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 도날트 투스크 폴란드 총리가 13일 청와대에서 확대 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 "한국은 다양한 산업 분야서 세계적 경쟁력을 갖춘 나라이고 폴란드 역시 지리적 이점, 우수한 노동력을 비롯해서 기초과학 기술 역량을 갖춘 강국"이라며 "이러한 양국의 강점이 호혜적인 방식으로 시너지를 발휘한다면 양국 협력의 새로운 지평이 열릴 것으로 확신한다"고 기대했다.

그러면서 "양국 국민 간 유대와 우정이 더욱 깊어질 수 있도록 문화 교육 협력을 강화하고 인적 교류를 증진할 방안에 대해서도 협의하면 좋겠다"고 언급했다.

특히 이 대통령은 한국과 폴란드의 방위산업 협력도 강조했다. 이 대통령은 "지정학적 위기가 지속되는 상황 속에서도 2022년 442억달러 규모에 달하는 총괄 계약을 체결할 정도로 우리 양국의 방산 협력은 더욱 두텁게 발전하고 있다"며 K2전차, K9자주포, FA50 경공격기, 천무 등이 폴란드에 수출된 점을 짚었다.

이어 이 대통령은 "양국 간의 방산 협력은 단순한 무기 판매에 그치지 않는다"면서 "폴란드 내에 공동생산, 기술이전, 교육훈련 등 호혜적인 협력을 통해서 폴란드 방산 생태계 발전에 기여하고 있다는 점에서 그 의미가 더욱 크다"고 분석했다.

아울러 이 대통령은 "우리 대한민국과 폴란드는 1989년에 수교를 한 후 각 분야에서 우호 협력 관계를 계속 발전시켜 왔다"면서 "한국에 있어서 폴란드는 유럽연합(EU) 국가 중 5위를 차지하는 중요한 교역국"이라고 평가했다.

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폴란드 자유노조 창설자이자 노벨평화상 수상자인 레흐 바웬사도 거론했다. 이 대통령은 "대한민국이 80년대 민주화 투쟁을 하고 있을 때 폴란드의 자유노조, 레흐 바웬사는 매우 인상적인 희망의 불빛 같은 존재였다"며 "민주주의의 힘으로 폴란드와 대한민국이 더 많이 발전하게 되기를 기대한다"고 했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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