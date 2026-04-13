사무소 개소식…남악 주청사 사수·기본소득 등 7대공약 제시

3선 도전을 공식화한 김산 무안군수 예비후보. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

김산 더불어민주당 무안군수 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 3선 도전을 공식 선언했다.

김 예비후보는 지난 11일 개소식에서 "중단 없는 무안 발전을 위해 다시 뛰겠다"며 "그동안 추진해 온 사업을 책임 있게 마무리하고 더 큰 도약을 이루겠다"고 밝혔다.

이날 행사장에는 '김산이 달린다, 중단 없는 무안 발전'이라는 문구가 내걸리며 지지자들의 결집 분위기가 한층 고조됐다.

1천여 명의 지지자들이 참석해 김산 예비후보 개소식 분위기를 북돋았다. 정승현 기자 원본보기 아이콘

김 예비후보는 "연속성 있는 행정만이 무안의 대전환을 완성할 수 있다"며 "준비된 리더십으로 반드시 결과를 만들어내겠다"고 강조했다.

특히 주요 현안에 대한 입장도 분명히 했다. 그는 광주 군 공항 이전 문제와 관련해 "군민 생존권이 걸린 사안인 만큼 일방적인 희생은 결코 받아들일 수 없다"며 "군민 뜻을 최우선으로 무안의 이익을 지켜내겠다"고 밝혔다.

또 전남·광주 행정통합과 관련해서는 "남악 주청사는 반드시 사수해야 한다"며 "무안의 위상과 자부심을 지키는 문제"라고 강조했다.

김 예비후보는 이날 ▲재생에너지 이익 공유를 통한 '무안형 기본소득' ▲RE100 국가산단 추진 ▲첨단 농업 및 K-푸드 선도 도시 육성 ▲청년 일자리 창출 ▲신도시 정주여건 개선 등 7대 비전을 제시했다.

민생과 복지 분야에 대해서도 "아이 키우기 좋은 무안, 어르신이 편안한 무안을 만들겠다"며 촘촘한 복지 안전망 구축을 약속했다.

최근 제기된 허위사실 유포와 네거티브 공세에 대해서는 강경한 입장을 내놨다. 김 예비후보는 "근거 없는 비방과 가짜뉴스는 민주주의를 훼손하는 행위"라며 "모든 법적 수단을 동원해 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 선거는 무안의 미래를 결정하는 분수령"이라며 "검증된 성과와 정책으로 평가받은 후보에게 힘을 모아달라"고 지지를 호소했다.

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한편 지역 정치권에서는 김 예비후보의 3선 도전 선언을 계기로 무안군수 선거가 본격적인 경쟁 국면에 돌입했다는 평가가 나오고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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