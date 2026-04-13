교육·연구·창업 연계 6년 장기 협력

인하대학교는 페루 산 마르코스 국립대학교에 디지털 공급망·물류공학과를 신설하고 물류 기반 스타트업 생태계 구축을 지원하는 국제협력사업을 추진하고 있다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 한국연구재단의 '국제협력 선도대학 육성 지원사업'의 일환으로, 지난해 4월부터 2032년까지 진행되는 중장기 프로젝트다. 인하대는 해당 사업의 주관대학으로 참여해 교육·연구·창업을 연계한 협력 모델을 현지에 구축하고 있다.

사업 추진 성과로 최근 산 마르코스 국립대에서 디지털 공급망·물류공학과의 첫 입학식이 열렸다. 이 학과는 남미 지역에 디지털 공급망과 물류 관련 교육과정을 도입한 첫 사례로 알려졌다.

페루 산 마르코스 국립대학교 디지털 공급망·물류공학과의 첫 입학식에서 신입생과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 인하대 제공 AD 원본보기 아이콘

인하대는 이번 사업을 통해 인공지능(AI) 기반 디지털 공급망과 물류, 기업가 정신을 융합한 교육과정을 개발 중이며 물류 실험실과 교육·연구 구축할 예정이다. 또 교수 인력 양성을 비롯한 다양한 지원 프로그램을 운영해 현지 대학이 자체적으로 교육과 연구를 이어갈 수 있게 지원하기로 했다.

특히 이번 사업은 학과 설립에 그치지 않고 물류 분야 스타트업 생태계 조성까지 포함한다는 점에서 주목된다. 인하대는 현지 교수와 학생, 청년을 대상으로 창업 교육과 기술 사업화 지원을 병행하고, 물류 기술 기반의 실험실 창업과 기업 설립을 촉진할 계획이다.

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조명우 인하대 총장은 "글로벌 산학 협력과 국제개발 협력을 통해 중남미 지역의 교육 혁신과 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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