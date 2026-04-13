'사람보다 빠른 로봇 온다' 中 휴머노이드, 우사인 볼트 속도 턱밑까지 추격

인간 한계에 도전장, 100m 10초대 현실화

휴머노이드·AI 산업 전방위 투자 나선 中

오는 베이징 하프마라톤 100팀 격돌 예고

중국이 차세대 산업으로 낙점한 휴머노이드 로봇 분야에서 눈에 띄는 기술 진전을 보이며 글로벌 경쟁 구도를 흔들고 있다. 단거리 질주에서 인간 최고 기록에 근접한 속도를 구현한 데 이어, 장거리 주행 능력까지 겨루는 대회가 열리며 로봇 성능 경쟁이 한층 가열되는 분위기다.

13일 연합뉴스는 중국 로봇 기업 유니트리(위수커지)는 소셜미디어를 통해 자사 휴머노이드 'H1' 모델이 육상 트랙에서 초속 10.1m의 속도로 달리는 영상을 공개했다고 전했다.

'H1'이 이번에 찍은 기록은 2009년 우사인 볼트가 100m 세계 기록(9초58)을 세울 당시 평균 속도(약 초속 10.44m)에 근접한 수준이다. 유니트리는 측정 장비 오차 가능성을 언급하면서도 "실제 최고 속도는 초속 10m 수준"이라며, "휴머노이드 달리기 속도 세계 기록을 다시 경신했다"고 강조했다.

이번 테스트에서는 머리와 손을 제거해 무게와 공기 저항을 줄였으며, 키와 체중은 각각 약 80cm 다리 길이와 62kg으로 일반 성인과 유사한 조건을 구현했다. 유튜브 채널 'Unitree' 원본보기 아이콘

이번 테스트에서는 머리와 손을 제거해 무게와 공기 저항을 줄였으며, 키와 체중은 각각 약 80㎝ 다리 길이와 62㎏으로 일반 성인과 유사한 조건을 구현했다. 앞서 왕싱싱 CEO는 "올해 안에 휴머노이드가 100m에서 인간 세계 기록을 넘어설 가능성도 있다"고 밝힌 바 있다. 휴머노이드의 달리기 속도는 균형 제어, 관절 출력, 실시간 연산 능력을 종합적으로 보여주는 지표로 꼽힌다.

19일 베이징 로봇 하프마라톤 개최…AI 자율주행 경쟁 본격화

지난해 열린 세계 휴머노이드 운동회에서는 '톈궁 울트라'가 21.5초로 100m를 주파하며 아직 인간과의 격차가 컸지만, 최근 기술 진전 속도는 이를 빠르게 좁히는 양상이다. 중국 로봇 기업들의 경쟁은 단거리에서 장거리로 확장되고 있다. 베이징에서는 오는 19일 '제2회 휴머노이드 하프 마라톤 대회'를 개최할 예정으로, 약 100개 팀이 참가해 21.0975㎞ 완주 능력을 겨룬다.

지난해 열린 세계 휴머노이드 운동회에서는 '톈궁 울트라'가 21.5초로 100m를 주파한 바 있다. 이 가운데 최근 기술 진전 속도는 이를 빠르게 좁히는 양상이다. Beijing Economic-Technological Development Area 원본보기 아이콘

대회를 앞두고 진행된 예행 연습에는 70여 개 팀이 참여해 실제 도로 환경에서 주행 테스트를 진행했다. 참가 로봇들은 경로 탐색, 장애물 회피, 긴급 상황 대응 등 전 과정 점검을 마쳤으며, 전체 참가 팀의 약 40%는 원격 조종 없이 자율 항법 시스템으로 경주에 나설 예정이다.

베이징시 경제정보화국 관계자는 "하드웨어와 소프트웨어 모두에서 의미 있는 진전이 있었다"며 "올해 모델들은 경량 소재와 구조 개선을 통해 발열·파손 문제를 크게 줄였고, 초속 5m 이상의 안정적인 장거리 주행이 가능하다"고 설명했다.

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이 같은 움직임은 중국 정부의 전략적 산업 육성과 맞물려 있다. 중국은 '제15차 5개년 계획(2026~2030)'을 통해 인공지능(AI)과 휴머노이드를 핵심 성장 동력으로 삼고 기술 자립을 가속화하고 있다. 특히 미·중 기술 경쟁이 심화하는 상황에서 로봇 산업을 반도체·AI와 함께 국가 경쟁력의 핵심축으로 키우겠다는 의지가 반영된 것이다. 이미 중국은 산업용 로봇 시장에서 세계 최대 규모를 형성하고 있으며, 최근에는 서비스 로봇과 휴머노이드 분야까지 빠르게 영역을 확장하고 있다. 춘제(설) 연휴 기간에는 국영 방송을 통해 로봇 공연이 전국에 중계되는 등 대중 인식 확대에도 힘을 쏟고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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