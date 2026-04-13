"골든타임 2~3일 남아" 경고

탈출 전 생닭 2마리 섭취…탈진 가능성

대전 오월드를 탈출한 늑대 늑구. 대전소방본부 AD 원본보기 아이콘

대전 오월드 사파리를 탈출한 늑대 늑구의 행방이 엿새째 묘연한 가운데, 사냥 능력이 없는 탓에 탈진이나 폐사했을 가능성도 제기됐다. 일각에서는 남은 시간이 2~3일뿐이라는 경고도 나오고 있다.

13일 대전시와 소방본부 등 수색 당국은 드론을 투입해 보문산 일대를 정밀 수색했으나 별다른 성과를 올리지 못했다. 현재 늑구는 탈출 전날 섭취한 생닭 2마리에 의존해 버티고 있는 것으로 알려졌다. 야생동물 전문가들은 영상 7~8도의 현 기온 조건에서 물만으로 버틸 수 있는 한계치를 탈출 후 약 열흘 정도로 보고 있다.

사육사의 관리를 받았다는 점이 늑구에게는 가장 큰 위협 요소다. 야생 본능이 남아있을지 몰라도 스스로 먹잇감을 사냥해 본 경험이 없어 실종이 더 길어지면 급격한 기력 저하에 따른 폐사로 이어질 수 있는 상황이다.

당국은 단독 수색에서 성과가 없을 경우, 각 관계 기관이 참여하는 대규모 정밀 합동 수색으로 전환해 늑구의 생존 기간 내 구조에 사활을 걸 방침이다.

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한편, 늑구는 지난 8일 오전 9시 18분께 철조망 하단 땅을 파헤쳐 사파리를 이탈했다. 대전오월드 측은 2018년 관리 소홀로 발생한 퓨마 탈출 및 사살 사건에 이어 또다시 늑대 탈출 사고가 발생함에 따라 관리 부실에 대한 비판을 피하기는 어려울 것으로 보인다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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