담양군, "'고향사랑 기금사업' 좋은 아이디어 찾아요"

내달 8일까지 국민 누구나 참여 가능

취약계층 지원 및 공동체 활성화 등 4개 분야

전남 담양군이 고향사랑기부제에 대한 국민적 관심을 높이고 지역사회에 실질적인 변화를 가져올 기금사업을 발굴하기 위해 오는 5월 8일까지 아이디어 공모를 추진한다.

13일 담양군에 따르면 이번 '담양을 위한 따뜻한 제안, 고향사랑 기금사업 아이디어 공모'는 ▲사회적 취약계층 지원 및 청소년 육성 ▲문화·예술·보건 증진 ▲지역공동체 활성화 ▲기타 주민 복리 증진 등 4개 분야를 대상으로 한다.

공모에는 담양군 고향사랑기부제에 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 제안서는 이메일이나 군청 홈페이지, 우편을 통해 제출 가능하며, 접수된 아이디어는 부서 검토와 기금운용심의위원회 심사를 거쳐 오는 7월 중 최종 선정될 예정이다.

군은 우수 제안자 6명을 선정해 총 100만 원 규모의 담양사랑상품권을 시상한다. 최우수상 1명(30만 원), 우수상 2명(각 20만 원), 장려상 3명(각 10만 원)을 선정하며, 채택된 아이디어는 향후 군의 고향사랑기부제 정책 및 기금운용계획 수립에 적극 반영될 방침이다.

담양군 관계자는 "고향사랑기부제는 단순히 기부를 받는 것에 그치지 않고 기부자와 함께 담양의 미래를 설계해 나가는 제도"라며 "지역의 변화를 이끌 수 있는 따뜻하고 참신한 제안이 많이 접수되길 기대한다"고 말했다.

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한편, 담양군은 올해 고향사랑기부금을 활용해 어르신 병원 동행 및 퇴원환자 통합돌봄, 지역아동센터 지원, 청소년 영어문화유산해설사 양성, 아동·청소년 마음돌봄, 소상공인 야간경관 조성, 마을 방역장비 지원 등 총 6개 사업을 활발히 추진 중이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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