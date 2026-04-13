5월 9일 필기시험 시행

한국디자인진흥원(KIDP)은 제7회 서비스·경험디자인기사 국가기술자격 검정 필기시험 원서접수를 진행한다고 13일 밝혔다.

서비스·경험디자인기사는 서비스 디자인과 사용자 경험(UX) 디자인에 대한 디자인 콘셉트와 모델을 기획·설계 및 개발·운영하는 전문인력을 대상으로 하는 국가기술자격으로, 국가기술자격법에 따른 '기사' 등급으로 분류된다.

제7회 서비스·경험디자인기사 국가기술자격 검정 필기시험 원서접수 안내 이미지. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

원서접수는 오는 17일까지 진행된다. 필기시험은 5월 9일에 시행되며, 성적발표일(예비합격자 발표)은 같은 달 15일이다.

6월 12일 필기시험 합격자를 발표한다. 이후 실기시험 원서접수는 같은 달 22일부터 26일까지 진행하며, 실기시험은 7월 25일 실시한다. 최종 합격자는 8월 28일에 발표된다.

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시험과 관련한 세부 사항은 한국디자인진흥원 국가기술자격 검정 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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