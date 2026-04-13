파세코, ‘프리미엄3 PRO’ 선보여...여름 가전 시장 공략

㈜파세코가 신제품인 '프리미엄3 PRO'를 13일 선보이며, 여름 가전 시장 공략에 나섰다고 밝혔다.

프리미엄3 PRO는 한층 진화한 더블 이지 핏(Double Easy Fit) 키트를 적용했다. 기존의 쉬운 설치 방식을 유지하면서도 키트 상단의 미세한 틈새를 제거해 빛 번짐과 실외 공기, 벌레 유입을 차단했다. 특히 상부 자바라 부분에 블랙 컬러를 적용, 암막 성능을 강화해 침실 설치 시 빛에 예민한 소비자들의 만족도를 높였다.

프리미엄 냉장고에 주로 적용되는 가스켓과 중앙 모헤어를 결합한 2중 밀폐 시스템도 새로 탑재해, 외부 소음을 차단하고 실외 공기 유입을 최소화해 기존 모델 대비 단열 성능이 한층 강화됐다. 향상된 단열 성능에 따른 냉방 효율 증대로, 에너지 절감 효과까지 기대할 수 있다.

또한 프리미엄3 PRO에 적용된 더블 이지 핏 키트는 강화된 밀폐력을 바탕으로 환기 성능을 높여, 실내 공기를 보다 쾌적하게 유지할 수 있다.

최저 33.9dB의 저소음 설계를 적용해 정숙한 실내 환경을 제공하며, 소비전력 800W의 1등급 에너지 효율을 갖춰 전기료 부담을 낮췄다. 하루 8시간 사용 기준 월 약 3만 원 수준의 전기요금으로 경제적인 사용이 가능하다.

이와 함께 2,400W의 냉방 능력으로 최대 19.5㎡(약 5.9평) 공간을 효율적으로 냉각할 수 있으며, 하루 최대 36L의 제습 성능을 제공해 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 했다.

사용자 편의를 고려한 스마트 기능도 대거 탑재됐다. 전력 소비를 줄여주는 '에너지 세이빙2' 기능은 전작 대비 약 5% 향상된 효율로 최대 30%까지 에너지 절감이 가능하다.

또한 실내 온도가 65도 이상으로 상승하는 이상 고온이 감지될 경우, 앱 푸시 알림을 통해 즉시 알려주는 화재 경보 시스템을 적용해 안전성도 강화했다. 여기에 사용자의 라이프스타일에 맞게 다양한 설정을 조절할 수 있는 앱 커스텀 기능까지 더해 편의성을 높였다. 특히 환기 시스템을 적용해 냉방과 환기를 동시에 구현함으로써, 보다 쾌적하고 건강한 실내 환경을 제공한다.

새롭게 선보이는 더블 이지 핏(Doubl eEasy Fit) 키트는 기존과 동일하게 쉬운 설치 방식을 유지해 사용 편의성을 확보해, 누구나 쉽고 빠르게 설치할 수 있다. 특히 별도의 추가 마감 작업이 필요 없을 만큼 외관이 깔끔하게 정리되는 '프리미엄3 PRO'는 자가 설치 비중이 높은 창문형 에어컨 시장에서 소비자들에게 큰 장점으로 작용할 것으로 기대된다.

파세코 관계자는 "이번 프리미엄3 PRO는 다년간 축적된 고객 데이터를 바탕으로, 창문형 에어컨의 고질적 문제인 자바라 및 틈새 빛 유입을 암막 기능으로 차단하고 밀폐력을 극대화해 실외 공기와 소음문제를 해결하기 위해 밀폐력 강화에 집중한 제품"이라며, "무더위와 습기에 지치기 쉬운 여름철, 쾌적하고 조용한 실내 환경을 원하는 소비자들에게 최상의 솔루션이 될 것"이라고 밝혔다.

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한편, 파세코는 13일 정식 출시와 함께 다양한 런칭 프로모션을 전개, 국내외 창문형 에어컨 시장 공략에 나설 계획이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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