봄꽃ㆍ미식ㆍ휴식 결합한 코스 관광객 관심 집중

전남 광양시가 진행하는 광양시티투어 4월 광역코스 '광양여행가는 날'이 예약 시작과 동시에 전석 매진되며 봄철 관광객 유치에 호응을 얻고 있다고 13일 밝혔다.

'광양여행가는 날'은 광주 유스퀘어에서 출발하는 광역형 시티투어로, 매월 1~2회 한정 운영된다. 계절과 주제에 따라 코스를 다양하게 구성되며 문화관광해설사의 해설이 무료로 제공돼 관광객들이 광양의 자연과 역사, 문화를 폭넓게 둘러볼 수 있다.

광양시티투어 4월 광역코스 '광양여행가는 날'이 예약 시작과 동시에 전석 매진되며 봄철 관광객 유치에 호응을 얻고 있다. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 4월 코스는 '백운산 국사봉 철쭉축제'와 연계한 당일 여행상품으로 4월 25일과 26일 총 2회 운영되며, 회차당 43석씩 총 86석 규모로 지난 9일 예약 시작과 동시에 전 좌석이 마감됐다.

투어는 백운산 국사봉 철쭉군락지, 옥룡 두부마을, 백운산자연휴양림, 옥룡사지 및 운암사 등 봄철 대표 명소를 둘러보는 일정으로 구성됐다.

특히, 이번 코스는 백운산 국사봉 철쭉 개화 시기와 축제 일정에 맞춰 기획됐으며, 지역 특색을 살린 먹거리와 백운산자연휴양림 휴식 코스를 함께 담아 봄꽃 감상과 미식, 휴식을 한 번에 즐길 수 있도록 구성됐다.

광양시 관계자는 "국사봉 철쭉축제와 연계한 4월 코스가 조기 매진되면서 광양 관광에 대한 높은 관심을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 지역의 자연, 문화, 먹거리를 연계한 계절·주제형 여행상품을 지속적으로 발굴해 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

AD

한편, 문화관광해설사와 함께 광양 곳곳을 둘러보는 '낮과 밤이 빛나는 광양시티투어'는 야경, 힐링, 역사 등을 주제로 한 관내코스와 광역코스 '광양여행가는 날' 등으로 운영돼 관광객들에게 다양한 여행 기회를 제공하고 있다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>