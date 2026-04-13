추가경정예산이 민생 충격 완화



경북 상주시의회는 13일 상주시의회 본회의장에서 제238회 상주시의회 임시회를 개회하고 17일까지 5일간의 의사 일정에 돌입했다.

제1차 본회의에서 임시회 회기 결정의 건, 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 제안설명의 건을 의결했으며, 산회 후 예산결산특별위원회(위원장 진태종, 부위원장 이경옥)를 구성하고, 2026년도 제1회 추가경정예산안으로 기정예산 1조 3020억원보다 556억원(4.27%)이 증액된 1조3576억원을 심사할 예정이다.

상주시의회 제238회 본회의장 전경사진/상주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

또한, 14일부터 16일까지는 상임위원회별로 조례안 등 안건과 2026년도 제1회 추가경정예산안을 심사하며, 17일 제2차 본회의를 끝으로 5일간의 의사 일정을 모두 마무리할 예정이다.

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상주시의회 안경숙 의장은 "추가경정예산이 민생의 충격을 완화하는 '경제방파제'이자 지역경제를 다시 움직이기 하는 '회복의 마중물'이 되길 바란다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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