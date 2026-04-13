13일부터 오는 22일까지 대표 농수산물 최대 50% 할인

전남 고흥군(군수 공영민)이 운영하는 온라인 쇼핑몰 '고흥몰'이 오는 13일부터 오는 22일까지 10일간 봄맞이 특별 기획전 '이건 그냥 고흥이라 삽니다'를 진행한다고 밝혔다.

이번 기획전은 고흥 농수특산물에 대한 소비자 신뢰를 기반으로, '고흥이면 품질 걱정 없이 믿고 구매할 수 있다'는 인식을 확산하고 지역 생산자의 판로를 확대하기 위해 마련됐다.

온라인 쇼핑몰 '고흥몰'이 오는 4월 13일부터 22일까지 10일간 봄맞이 특별 기획전 '이건 그냥 고흥이라 삽니다'를 진행한다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

각종 김치, 완숙 토마토, 낙지, 유러피언 샐러드, 흑마늘 진액, 석류 콜라겐 등 고흥을 대표하는 농수산물과 건강식품을 행사 기간 동안 최대 50% 할인된 가격으로 만날 수 있다.

특히, 고흥은 청정 자연환경과 체계적인 품질 관리 기반을 갖춘 생산지로, 신선도와 안전성 측면에서 소비자 만족도가 높은 지역이다. 이번 기획전은 이러한 강점을 바탕으로 '고흥이라서 선택하는 소비', 즉 산지 브랜드 신뢰를 구매로 연결하는 기획전이라는 점에서 의미가 크다.

또한, 고흥몰은 최근 남도장터 연합몰 시스템과의 통합 운영과 홈페이지 리뉴얼을 통해 상품 노출과 구매 동선을 개선하고 이용 편의성을 강화한 바 있으며, 이번 행사를 통해 변화된 플랫폼 경쟁력을 소비자들이 직접 체감할 수 있을 것으로 기대된다.

고흥몰 관계자는 "고흥 농수특산물은 이미 많은 소비자 사이에서 '믿고 사는 산지'로 자리잡고 있다"며 "이번 기획전을 통해 그 신뢰를 더욱 공고히 하고, 고흥몰을 중심으로 지역 농수산물의 안정적인 소비 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 고흥몰은 향후 모바일 앱 출시와 지역화폐 '고흥사랑상품권' 결제 도입 등 신규 서비스를 순차적으로 추진해 공공 온라인 유통 플랫폼으로서의 경쟁력을 지속 강화할 계획이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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