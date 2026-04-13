상수도사업소 사전 주민홍보 안내

수돗물 공급 시스템 전반 점검

안전하고 깨끗한 수돗물 공급

경북 상주시는 지난 3월 29일 도남정수장 정수처리공정 모니터링 과정에서 깔따구유충이 발견되어 대구지방환경청과 낙동강유역수도지원센터와 유충 발생 원인분석 및 정밀조사를 실시했다고 13일 밝혔다.

이번 유충 발견은 정수처리 공정 모니터링 과정에서 확인된 것으로, 즉시 정수지 및 배수지 청소와 정수처리 공정 강화를 시행했다. 또한 배수지와 수도전 공급계통에서는 발견되지 않은 것으로 확인되었으며, 관련 모니터링을 한층 강화했다.

상주시 도남정수장 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

상주시는 관계기관과 긴밀히 협조하여 정수처리시설 소독을 강화하고 공정 개선을 추진하는 한편, 공정별 정밀여과장치를 삼중으로 설치하는 등 추가 발생을 예방하기 위한 대책을 시행하고 있다.

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안태용 상수도사업소장은 "깔따구 유충은 현재까지 인체에 직접적인 질병을 유발하거나 유해성이 확인된 바 없으며, 수돗물의 공급과 사용에는 문제가 없다"고 설명했다. 이어 "수돗물 공급 시스템 전반에 대한 점검을 지속해서 실시해 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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