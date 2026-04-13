상주시, 수돗물 안전 확보 개선 강화
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
상수도사업소 사전 주민홍보 안내
수돗물 공급 시스템 전반 점검
안전하고 깨끗한 수돗물 공급
경북 상주시는 지난 3월 29일 도남정수장 정수처리공정 모니터링 과정에서 깔따구유충이 발견되어 대구지방환경청과 낙동강유역수도지원센터와 유충 발생 원인분석 및 정밀조사를 실시했다고 13일 밝혔다.
이번 유충 발견은 정수처리 공정 모니터링 과정에서 확인된 것으로, 즉시 정수지 및 배수지 청소와 정수처리 공정 강화를 시행했다. 또한 배수지와 수도전 공급계통에서는 발견되지 않은 것으로 확인되었으며, 관련 모니터링을 한층 강화했다.
상주시 도남정수장 전경사진/김이환 기자
AD
상주시는 관계기관과 긴밀히 협조하여 정수처리시설 소독을 강화하고 공정 개선을 추진하는 한편, 공정별 정밀여과장치를 삼중으로 설치하는 등 추가 발생을 예방하기 위한 대책을 시행하고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"지금껏 접해 보지 못한 시장 열려"… '삼전·닉스...
AD
안태용 상수도사업소장은 "깔따구 유충은 현재까지 인체에 직접적인 질병을 유발하거나 유해성이 확인된 바 없으며, 수돗물의 공급과 사용에는 문제가 없다"고 설명했다. 이어 "수돗물 공급 시스템 전반에 대한 점검을 지속해서 실시해 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>