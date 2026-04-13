한국차문화공원 일원서, 5월 1일부터 5일간

전남 보성군은 오는 5월 1일부터 5일간 한국차문화공원 일원에서 대한민국 대표 차(茶) 문화관광축제인 '제49회 보성다향대축제'를 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 축제는 '보성말차! 젊음을 담다! 세계를 담다!'를 주제로 보성다향대축제추진위원회(위원장 서상균)가 주관하며, 전통 차문화를 현대적으로 재해석하고 글로벌 관광객 유치를 강화한 체험형·참여형 콘텐츠 중심으로 구성된다.

보성 찻잎 따기 체험을 하고 있다. 보성군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히, '말차'를 핵심 키워드로 전면에 내세워 젊은 세대와 해외 관광객을 겨냥한 프로그램을 대폭 확대했다.

대표 프로그램으로는 보성 찻잎 따기, 전통 차 만들기 체험, 보성말차 브랜드관, 오후의 차밭(그랜드 티 파티), 보성 티 마스터컵 등이 마련돼, 방문객이 생산부터 음용까지 차문화 전 과정을 경험할 수 있도록 했다.

'보성말차 브랜드관'은 이번 축제의 핵심 변화로 꼽힌다. 브랜드관에서 보성말차를 활용한 음료·디저트 체험과 제품 전시·판매를 동시에 운영해 말차의 산업적 가치와 경쟁력을 체감할 수 있도록 한다.

'오후의 차밭(그랜드 티 파티)'은 지난해 폭증했던 수요에 힘입어 4일간 확대 운영하고 외국인 참여를 고려한 프로그램 구성으로 개편돼, 차밭 경관과 함께하는 보성 대표 콘텐츠로 자리매김할 전망이다.

또한, 보성 Tea지컬-100(녹차올림픽), 녹차도둑을 잡아라(경찰과 도둑), 보성 티-콘서트(Tea-Concert) 등 남녀노소 세대별 참여형 프로그램을 신규 도입해 역동적인 축제 분위기를 조성한다.

야간 콘텐츠로는 차밭을 배경으로 한 차밭 별빛 시네마(야간 영화관), 보성에 물든 달(천체관측 및 캠핑) 등 감성형 야간 프로그램을 운영해 낮과 밤이 이어지는 축제 구조를 완성할 계획이다.

아울러, 레트로 콘셉트 결혼식 체험, 차밭 포토존, 스냅 촬영 프로그램 등 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠를 강화해 젊은 관광객의 참여와 확산 효과를 높일 예정이다.

보성다향대축제추진위원회 서상균 위원장은 "이번 축제는 전통 차문화의 계승을 넘어 글로벌 트렌드를 반영한 새로운 축제로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "보성말차를 중심으로 세계와 소통하는 문화관광축제로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

AD

한편, '보성다향대축제'는 문화체육관광부 '로컬100(Local 100)'에 선정된 대한민국 대표 문화관광축제로, 축제 기간인 5월 1일부터 5일까지 보성군민의 날, 서편제보성소리축제, 일림산철쭉문화행사, 어린이날 행사, 녹차마라톤대회 등과 함께 개최된다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>