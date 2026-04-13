포천시, 1분기 출생아 수 반등 성공

‘포천형 인구정책’ 성과 가시화

맞춤형 육아 지원이 이끈 기분 좋은 반전

생활인구 79만명 돌파…‘인구 활력 도시’로 우뚝

광역교통망 확충…지속 가능한 인구 모델 구축

대한민국이 저출생 위기로 고심하는 가운데 경기도 포천시에서 희망적인 반등의 신호탄이 터졌다. 포천시의 출생아 수가 세 달 연속 눈에 띄는 증가세를 기록하며, 시가 추진해 온 '포천형 인구정책'이 가시적인 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

두런두런 소흘. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

숫자로 증명된 '아이 키우기 좋은 도시'

통계청 발표에 따르면 올해 초 전국 출생아 수가 7년 만에 최대 증가 폭을 기록했다. 전국적인 반등의 기류 속 포천의 행보가 눈에 띈다.

포천시의 1월 출생아 수는 36명에서 2월 54명, 3월 64명을 기록했다. 이는 1월 대비 3월 출생아 수가 약 1.8배 증가한 수치로, 국가적인 저출생 대응 기조라는 순풍에, 포천시만의 정교한 맞춤형 정책이라는 엔진이 더해진 결과로 풀이된다. 단순히 흐름에 올라탄 것이 아니라 포천시가 준비해 온 정책이 강력한 시너지 효과를 내고 있다는 것을 숫자로 증명한 셈이다.

시민의 삶에 활력을 불어넣는 체감형 공간 확충에 힘을 쏟고 있다. 교육문화복합공간 두런두런은 맞벌이 가구의 최대 고민인 돌봄 공백을 완벽히 메우는 핵심 인프라로 자리 잡았다.

EBS 자기주도학습센터와 포천애봄365 시스템은 포천만의 교육 경쟁력을 확보한 대표적인 사례다. 이에 더해 지방소멸대응기금 우수지역에 선정되어 조성되는 태봉공원 힐링존은 시민들에게 고품격 휴식 환경을 제공하며, '살기 좋은 포천'의 기반을 마련하고 있다.

생애주기별 빈틈없는 포천형 밀착 케어

시민의 전 생애를 아우르는 정책들이 촘촘하게 맞물려 돌아가고 있다. 경기 북부 최대 규모의 공공산후조리원 운영과 함께 올해는 포천형 산후조리비 지원사업을 새롭게 추진하며 건강한 출산에 대한 시의 지원을 강화했다. 여기에 임산부 교통비 지원, 의료비 지원이 더해져 든든한 버팀목이 되고 있다.

양육 가정의 경제적 부담을 낮추기 위한 노력도 결실을 보고 있다. 전국 최초 민?관?농 상생 모델인 다자녀 가정 포천쌀 지원은 올해 수혜 대상을 2자녀 가구로 확대하며 큰 호응을 얻고 있다. 또한, 전국 표준(4~5세)보다 폭넓게 지원하는 3세 유아 필요경비를 월 7만 원씩 지원하고 있다. 먹거리부터 보육료까지 시가 함께 책임지는 포천형 양육 지원을 이어가고 있다.

이와 함께 전세자금 대출이자 지원을 청년 가구까지 확대했다. 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 등 생활밀착형 주거 대책을 통해 청년들이 포천에서 안정적으로 미래를 설계할 수 있는 토대를 마련했다.

두런두런 일동. 포천시 제공 원본보기 아이콘

역동적인 생활인구로 정면 돌파 자연감소 한계 극복 나서

사망자 수가 출생아 수를 웃도는 자연감소는 전국적인 현상으로, 포천시도 예외는 아니다. 시는 이를 상쇄할 수 있는 생활인구 유입에 집중하며 도시의 지속 가능성을 확보하는 전략을 택했다.

주민등록인구라는 정체된 지표를 넘어 실제 지역의 경제를 움직이는 '생활인구' 확충이 가시적인 성과를 내고 있다. 포천의 생활인구는 월 평균 약 79만명으로, 이는 등록 인구의 약 5.5배에 달한다. 특히 전국 107개 인구감소?관심지역 중 생활인구 유입 최고 2위를 기록하며, '사람이 모이는 도시'로서 강력한 활력을 입증했다.

이러한 활력은 관광과 스포츠 산업의 눈부신 비상과 궤를 함께한다. 한탄강 Y형 출렁다리를 포함한 한탄강 일대의 개발은 폭발적인 관광객 유입을 견인하고 있다. 시는 한탄강 유역에 대규모 캠핑장을 추가 조성해 '체류하며 즐기는 활력 도시'로의 전환을 가속화할 계획이다. 또한, 최근 각광받는 파크골프장을 잇따라 개장하며 전 세대를 아우르는 생활인구 유치에 박차를 가하고 있다.

반등하는 출생아 수와 관광?문화 분야에서 확보한 생활인구는 포천만의 강력한 자산이다. 시는 생활인구를 실질적인 정주 인구로 연결하기 위해 정주여건 개선에도 전력을 다할 방침이다.

'더 큰 포천, 더 나은 미래', 지속 가능한 인구 선순환 구조 완성

시는 정주여건을 근본적으로 개선하기 위한 미래 핵심 전략을 가동한다. 철도 중심의 광역 교통망 구축으로 정주 반경을 확대한다. 교통 인프라 혁신을 통해 서울 및 경기 남부권과의 심리적?물리적 거리를 획기적으로 단축한다. 옥정~포천 7호선 연장 사업의 적기 완공과 GTX-G 노선 유치는 젊은 층이 포천을 실질적인 거주지로 선택하는 실질적인 유인책이 될 전망이다.

양질의 일자리는 인구정책의 핵심이다. 평화경제특구 지정과 연계한 지역 경제 활성화를 추진한다. 또한, 경기국방벤처센터를 필두로 한 드론?방위산업 등 첨단산업을 육성해 청년들이 선호하는 일자리를 창출하고, 일과 가정이 양립하는 자족도시로서의 위상을 강화할 계획이다.

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포천시 관계자는 "반등하는 출생아 수와 역동적인 생활인구는 포천의 강력한 자산"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 밀착형 정책을 지속적으로 발굴해 전 세대가 어우러져 사는 품격 있는 인구활력도시를 완성하겠다"고 밝혔다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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