방문 건강관리와 연계한 맞춤형 돌봄

경기 구리시는 취약계층 1인 가구 어르신의 건강관리를 위해 인공지능(AI) 돌봄 로봇 '다솜이'를 활용한 방문 건강관리 사업이 큰 호응을 얻어 3년째 운영 중이라고 13일 밝혔다.

구리시는 취약계층 1인 가구 어르신의 건강관리를 위해 인공지능(AI) 돌봄 로봇 '다솜이'를 활용한 방문 건강관리 사업이 큰 호응을 얻어 3년째 운영 중이다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

사업 대상은 보건소 방문 건강관리 대상자 중 기초생활수급자이면서 65세 이상 홀로 삶 어르신으로, 기본적인 휴대전화 활용과 '오늘건강' 앱 사용이 가능한 경우를 기준으로 선정하고 있다.

24년 7월부터 시작해 현재는 100가구에 인공지능(AI) 돌봄 로봇을 지원하고 있으며, 방문 전문 인력이 직접 가정을 찾아 로봇 활용 방법 교육과 건강 상태 점검을 병행하고 있다.

특히 고령 어르신의 디지털 기기 활용 어려움을 고려해 음성 대화 기능 사용법, 식사·복약 알림 설정, 응급상황 대응 기능 등을 반복 교육 방식으로 안내해 실제 생활에서의 활용도를 높이고 있다.

또한 방문 시 건강 상태를 함께 확인하고, 필요시 비대면 정보 수집을 연계해 지속적인 관리가 이뤄지도록 함으로써 대면·비대면 통합 돌봄 체계를 구축하고 있다.

'다솜이'를 이용 중인 한 어르신은 "처음에는 사용이 어려웠지만 반복 교육을 통해 점차 익숙해지면서 자주 활용하게 되었고, 지금은 큰 도움이 되고 있다"라고 소감을 전했다.

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구리시 관계자는 "인공지능(AI) 돌봄 로봇을 활용한 스마트 돌봄서비스는 고령화 사회에 대응하는 중요한 정책"이라며 "앞으로도 디지털 기술을 활용한 맞춤형 건강관리 서비스를 확대해 어르신들이 더욱 안전하고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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