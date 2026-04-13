전년 동기 대비 소비 증진 효과 1.8% 거둬

민생 경제 버팀목 역할…사용 편의성 확대 주효

경기 안성시는 올해 1분기 지역화폐인 '안성사랑카드' 사용액이 192억원을 기록하며, 전년 같은 기간 대비 약 1.8%의 소비 증진 효과를 거뒀다고 13일 밝혔다.

안성시, 1분기 안성사랑카드 사용액 192억원 기록. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이는 최근 중동 정세 불안에 따른 고유가 상황과 지속적인 물가 상승으로 서민 경제의 어려움이 가중되는 가운데 거둔 성과다. 안성사랑카드 운영이 시민들의 소비 심리 회복을 돕고, 지역 내 자금이 밖으로 유출되지 않고 다시 도는 지역 경제 선순환에 실질적으로 기여하고 있음을 보여준다.

시는 그동안 안성사랑카드 활성화를 위해 가맹점 등록 기준인 연 매출액을 기존 10억원에서 12억원으로, 다시 15억원으로 단계적으로 상향 조정해 사용처를 확보해 왔다.

또한 대규모 점포 내에서 소상공인이 운영하는 개별 점포의 가맹점 등록을 허용하는 등 시민들의 이용 편의를 대폭 넓혔다. 특히 설·추석 명절 등 주요 시기마다 인센티브를 강화해 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다.

이러한 노력 덕분에 안성사랑카드는 단순히 결제 수단을 넘어, 고물가 시대에 소상공인의 매출 증대와 가계 부담 완화를 동시에 이끄는 지역 경제의 든든한 버팀목이 되고 있다는 평가를 받는다.

AD

안성시 관계자는 "안성사랑카드는 민생 경제 회복의 마중물 역할을 충실히 수행하고 있다"며 "앞으로도 안정적인 운영과 차별화된 혜택을 통해 시민과 소상공인이 상생하는 '행복 도시 안성'을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>