여수박람회장서 20~22일

12개 분야 70여 기관·기업 혁신기술 한자리에

광주시와 전남도가 공동 주최하는 '2026 대한민국 기후환경에너지 대전'이 오는 20일부터 22일까지 사흘간 여수세계박람회장에서 열린다. 유엔기후변화협약 제3차 기후주간 및 녹색대전환(GX) 국제주간과 연계해 열리는 이번 행사는 신재생에너지와 환경기술 등 탄소중립 핵심 산업을 중심으로 세계 기후·에너지 분야 관계자들이 모이는 국제 비즈니스 협력의 장으로 마련된다.

광주시는 기후환경·에너지 산업의 미래 비전을 제시할 '2026 대한민국 기후환경에너지 대전'을 20일부터 22일까지 여수세계박람회장 엑스포디지털갤러리에서 개최한다고 13일 밝혔다.

'2026 대한민국 기후환경에너지 대전' 웹자보. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시회는 광주시와 전남도, 영산강유역환경청이 공동 주최하고 광주관광공사가 주관한다. 기후에너지환경부가 추진하는 '유엔기후변화협약(UNFCCC) 제3차 기후주간 및 녹색대전환(GX) 국제주간'과 연계해 열려 국내 행사를 넘어 국제 협력과 산업 교류의 장으로 진행된다.

올해 행사는 광주·전남 행정통합 추진 흐름 속에서 상징성을 고려해 여수에서 열린다. 통합 지방정부의 협력 의지를 대내외에 알리고 기후·에너지 산업 공동성장 기반을 다지는 계기가 될 것으로 기대된다.

전시 분야는 ▲신재생에너지 ▲태양광(열) ▲수질환경 ▲대기환경 ▲폐기물처리 ▲환경신기술 ▲자원순환 ▲환경·사회·지배구조(ESG) ▲에너지저장장치(ESS) ▲분산에너지 ▲이차전지 ▲스마트그리드 등 12개 영역으로 구성된다. 국내외 기관·기업 70여 곳이 참가해 탄소중립 관련 최신 기술과 제품을 선보일 예정이다.

행사 기간에는 국내 최대 환경·에너지 비즈니스 플랫폼인 '2026 글로벌 그린허브 코리아(GGHK)'도 함께 열린다. 해외 바이어 수출상담회가 병행돼 참가 기업의 해외 진출과 판로 확대 지원도 이뤄진다.

일반 참관객을 위한 체험형 프로그램도 마련된다. 생활 속 기후위기 대응 실천 콘텐츠와 미래 에너지 기술 전시 등을 통해 전 세대가 참여할 수 있는 행사로 운영될 계획이다.

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손두영 광주시 인공지능산업실장은 "광주·전남 통합이라는 역사적 시점에 열리는 행사인 만큼 지역 기후·에너지 산업 경쟁력을 세계에 알리는 전환점이 될 것"이라며 "세계 탄소중립 흐름을 확인하고 실질적 성과로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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