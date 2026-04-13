민주당, 전북지역 기초단체장 5곳 후보 확정

9곳, 20~21일 결선 투표 치열한 2차전



더불어민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회는 13일 제9회 전국동시지방선거 기초단체장 후보 선출을 위한 본경선 결과를 발표했다.

경선 결과 ▲김제시장 정성주 후보 ▲무주군수 황인홍 후보 ▲장수군수 최훈식 후보 ▲순창군수 최영일 후보 ▲고창군수 심덕섭 후보 등이 최종 공천권을 거머쥐었다.

김제시장 정성주 후보는 당초 4인 후보가 경쟁에 나서 결선이 예상됐지만 과반 이상 지지율 득표를 얻어 본경선에서 최종 확정됐다.

또 본경선 결과 과반 득표자가 나오지 않은 전주시, 군산시, 익산시, 정읍시, 남원시, 완주군, 진안군, 임실군, 부안군 등 9개 선거구는 결선투표를 통해 최종 후보자를 확정하게 된다.

세부적(가나다순)으로 ▲전주시장 결선은 우범기·조지훈 후보 ▲군산시장은 김영일·김재준 후보 ▲익산시장은 조용식·최정호 후보 ▲정읍시장은 이상길·이학수 후보 ▲남원시장은 양충모·이정린 후보 ▲완주군수는 유희태·이돈승 후보 ▲진안군수는 이우규·전춘성 후보 ▲임실군수는 김병이·한득수 후보 ▲부안군수는 권익현·김정기 후보 등이다.

이들 선거구는 오는 20일부터 21일까지 결선 투표가 진행된다. 경선 방식은 본경선과 같다.

한편 이번 본경선은 11일부터 12일까지 권리당원 50%와 안심번호 50%를 합산한 ARS 방식으로 진행됐다.

◆최종 기초단체장 후보자와 결선 투표 선거구 및 후보자는 아래와 같다. (선거구 직제 및 가나다순)

[최종 기초단체장 후보자]

김제시 : 정성주

무주군 : 황인홍

장수군 : 최훈식

순창군 : 최영일

고창군 : 심덕섭

이상 5개 선거구

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[결선투표 선거구 및 후보자]

전주시 : 우범기·조지훈

군산시 : 김영일·김재준

익산시 : 조용식·최정호

정읍시 : 이상길·이학수

남원시 : 양충모·이정린

완주군 : 유희태·이돈승

진안군 : 이우규·전춘성,

임실군 : 김병이·한득수

부안군 : 권익현·김정기

이상 9개 선거구

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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