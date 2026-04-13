민선 8기 3년간 체계적 공약 관리

지속적 성과로 3년 연속 최고 등급 유지

시민과 공유하며 소통행정 펼쳐

경기 오산시가 한국매니페스토실천본부가 주관한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 2024년, 2025년에 이어 3년 연속 SA(최우수) 등급을 받았다.

오산시청 전경. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 결과는 지속적인 공약 관리 및 성실한 이행 과정에 대한 긍정 평가를 받았다는 점에서 의미가 크다. 공약의 실효성을 높이는 동시에 행정에 대한 시민 신뢰도 제고에 기여한 것으로도 평가되고 있다.

13일 시에 따르면 해당 평가는 지난 2025년 12월 말 기준 민선 8기 전국 시군구 홈페이지에 공개된 공약 이행 현황과 정보공개 수준에 대한 종합 분석을 토대로 이뤄졌다.

평가 항목은 ▲공약 이행 완료도 ▲연도별 목표 달성도 ▲주민 소통 ▲웹 소통 ▲공약 일치도 등 5개 분야로 구성되며, 공약 이행의 실효성과 투명성, 주민과의 소통 수준 등을 종합적으로 점검하는 데 초점이 맞춰졌다.

구체적으로 시는 ▲혁신경제도시 ▲복합문화도시 ▲복지건강도시 ▲행정수범도시 등 4대 분야에 걸쳐 총 75개 공약을 수립하고 추진해 왔으며, 이 가운데 66개 사업을 완료해 88%의 이행률을 달성했다. 시는 전반적인 평가 항목에서 고르게 점수를 확보하며 총점 90점 이상으로 최고 등급인 SA를 받았다.

특히 시는 지속적인 점검과 보완을 통해 안정적인 추진 기반을 유지해 왔다. 공약 추진 과정에서 정기적인 이행 점검은 물론 추진 상황을 시민에게 공개하고, 시민평가단 운영 등을 통해 다양한 의견을 반영하는 등 시민과의 소통을 병행해왔다.

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오산시 관계자는 "3년 연속 최고 등급은 단기간에 이뤄진 결과라기보다 공약을 체계적으로 관리하고 꾸준히 이행해 온 과정이 반영된 것"이라고 밝혔다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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