경기 동두천시글로벌인재교육센터(센터장 김은정)가 관내 청소년들의 글로벌 역량 강화와 실용 영어 소통 능력 향상을 위해 '중고등학생 한·미 청소년 온라인 버디(Buddy) 교류' 프로그램 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.

동두천시글로벌인재교육센터, ‘한·미 청소년 온라인 버디 교류’ 참가자 모집. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 18일부터 시작되는'한·미 청소년 온라인 버디 교류'는 미국 현지 학교(Conwell-Egan Catholic High School) 학생들과의 온라인 국제교류를 통해 또래 친구와 자연스럽게 소통하며 실생활 영어를 익히고, 글로벌 문화 감수성을 키우는 프로그램이다. 문화, 스포츠, 예술, 가족, 음식 등 다양한 일상 주제를 중심으로 영어를 '공부'가 아닌 소통의 도구로 사용하는 경험을 제공하는 것이 특징이다.

특히 참가 학생 전원에게는 'K-Buddy(동두천시 청소년 명예 외교관)' 활동 기회가 제공된다. 추후 해외 학생들이 동두천을 방문하여 K-Camp를 진행할 경우, K-Buddy 학생들에게 우선 참여 기회가 주어지는 특전도 마련돼 있다.

모집 대상은 동두천시 및 양주시에 거주하거나 재학 중인 중학교 1학년부터 고등학교 2학년 학생이며, 4월 18일부터 약 2개월간 금요일과 토요일에 수업이 진행될 예정이다.

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참여 희망자는 동두천시글로벌인재교육센터 공식 누리집을 통해 신청하면 되며, 접수 기한은 4월 17일(금)까지이다. 모집 인원은 총 40명으로, 정원이 차면 기한과 상관없이 선착순으로 조기 마감될 수 있다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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