세대를 아우르는 감동의 무대

한 예술가의 삶과 음악이 어우러진 공연

경기 남양주시는 오는 5월 8일 다산아트홀에서 남양주문화재단이 가수 윤복희 콘서트 '삶'을 개최한다고 13일 밝혔다.

남양주문화재단, 가수 윤복희 콘서트 ‘삶’ 개최. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공연은 대한민국 대표 가수 윤복희가 오랜 무대 경험을 바탕으로 삶과 음악을 진솔하게 풀어내는 무대로 마련됐다. 시민이 일상 속에서 수준 높은 공연예술을 접할 수 있도록 기획돼 세대를 아우르는 문화 경험을 제공하는 데 목적을 뒀다.

공연은 오랜 무대 경험을 지닌 윤복희가 출연해 다양한 장르의 음악을 선보이며 관객과 소통하는 시간으로 마련된다.

무대는 팝 메들리로 시작해 '다시는 돌아오지 않으리', '사랑은 아무나 하나' 등 가요 메들리와 가스펠 메들리, 뮤지컬 '지저스 크라이스트 수퍼스타'의 명곡 등으로 구성된다. 이를 통해 윤복희의 70년 음악 인생이 담긴 깊이 있는 무대를 선보일 예정이다.

티켓 가격은 1층 5만원, 2층 3만원이며 남양주시민 할인과 조기예매 할인 등 다양한 할인 혜택을 제공한다. 공연 일정 및 예매 관련 자세한 사항은 남양주문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

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남양주문화재단 관계자는 "윤복희 콘서트 '삶'은 한 예술가의 인생과 음악을 통해 깊은 감동을 전하는 무대"라며 "시민 여러분께서 의미 있는 문화 경험을 함께하시길 바란다"고 밝혔다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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