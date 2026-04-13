31개 시·군 27개 종목 격돌

제72회 경기도체육대회 광주서 개최

경기도 31개 시군 선수단이 기량을 겨루는 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 오는 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올린다.

경기도 31개 시군 선수단이 기량을 겨루는 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 오는 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올린다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 '경기도의 힘찬 도약, 광주에서!'라는 구호 아래, 오는 16일부터 18일까지 3일간 광주시 일원 경기장에서 개최된다. 1천400만 경기도민의 화합을 도모하는 이번 축제에는 육상, 수영, 축구 등 27개 종목에 31개 시군 선수단이 참가해 각 시군의 명예를 걸고 열전을 펼칠 예정이다.

특히, 이번 대회는 최근 준공된 G-스타디움에서 개최되는 첫 번째 대규모 스포츠 행사라는 점에서 의미가 깊다. 광주시는 지난달 1만 2천석 규모의 주 경기장과 국제 규격의 수영장, 볼링장 등을 갖춘 복합 체육 시설인 G-스타디움을 완공하며 성공적인 대회 운영을 위한 기반시설 구축을 마쳤다.

경기도 31개 시군 선수단이 기량을 겨루는 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 오는 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올린다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

대회 첫날인 16일 오후에 열리는 개막식에는 김성중 경기도지사 권한대행, 방세환 광주시장, 각 시군 단체장을 비롯해 수많은 도민이 참석할 예정이다. 개막식에서는 광주시의 역사와 미래 비전을 담은 문화 공연과 함께 드론 쇼 등 다채로운 볼거리가 마련돼 축제의 열기를 더할 전망이다.

광주시는 이번 대회를 위해 교통·주차 대책 수립, 숙박 및 음식점 점검, 자원봉사자 배치 등 운영 전반에 걸쳐 만전을 기해왔다. 특히, 장애인 선수와 관람객의 편의를 위해 경기장 내 무장애 동선을 확보하고 전담 안내 요원을 배치하는 등 세심한 준비를 마쳤다.

경기도 31개 시군 선수단이 기량을 겨루는 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 오는 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올린다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

방세환 시장은 "역사와 문화가 살아 숨 쉬는 광주시에서 경기도민의 화합의 장을 열게 되어 영광"이라며 "참가 선수들이 최상의 조건에서 기량을 발휘할 수 있도록 마지막까지 안전과 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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한편, 제72회 경기도체육대회에 이어 '제16회 경기도장애인체육대회' 또한 오는 26일부터 28일까지 광주시에서 개최되어 경기도 체육의 열기를 이어갈 예정이다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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