



김종철 방송미디어통신위원회 위원장 AD 원본보기 아이콘

방송미디어통신위원회는 새로 출범하는 기관 비전과 앞으로의 추진계획 등을 수립하기 위해 전 국민 의견 청취를 실시한다고 13일 밝혔다.

방미통위에 따르면 '1기 비전 국민 의견 청취'는 이날부터 오는 30일까지 진행되며, 국민 누구나 기관 누리집 또는 전자메일을 통해 접수할 수 있다.

개인 또는 단체는 방송·미디어·통신 분야 위기 대응과 미래 대비를 위한 정책 아이디어나 건의 사항 등을 제출하면 된다. 방미통위는 접수된 의견을 바탕으로 1기 비전을 수립하고 향후 이를 공개할 예정이다.

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김종철 방미통위원장은 "새로 출범한 기관의 향후 방향성을 국민과 함께 소통하며 만들어 가고자 한다"면서 "방송·미디어·통신 관련 필요한 정책들에 대해 많은 제언을 부탁드린다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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