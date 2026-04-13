사후대응 미흡 최대 5점 감점 등 페널티 강화

'예방과 대응 노력' 지표 신설…1464곳 대상

정부가 공공기관의 개인정보 보호 수준 평가 감점 최대치를 2배 늘리고, 자체 평가를 수행하는 곳은 등급을 3단계로 세분화해 변별력을 높인다.

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제5회 전체회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.25 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

개인정보보호위원회는 8일 전체회의에서 이 같은 내용의 '2026년 공공기관 개인정보 보호 수준 평가 추진 계획'을 확정했다고 밝혔다.

해당 평가는 '개인정보보호법'에 따라 공공기관이 법적 의무사항을 제대로 이행하는지 여부 등 개인정보 보호를 위한 기관의 전반적인 노력을 평가하는 제도다. 2024년부터 시행하고 있다.

개인정보위는 올해 평가에서 공공기관의 유출 사고, 부실 대응에 대한 페널티를 강화한다. 사고 발생 시 적용되는 감점 최대치를 기존 10점에서 20점으로 상향하고, 사후 대응 조치가 미흡한 경우에도 최대 5점의 감점을 부여하기로 했다.

또 '개인정보 유출 등 사고 예방과 대응 노력' 지표를 신설해 모의해킹을 포함한 취약점 점검 실적을 평가에 반영한다. 내부 직원에 의한 유출 사고를 사전에 차단하기 위해 '올해의 테마' 지표로 '내부자 보안'도 선정해 집중 점검한다. 기관장의 보호 노력을 평가하는 지표는 배점을 높였다.

자체 평가를 수행하는 소속기관과 교육지원청에 대해서는 '보통'(90점 이상), '일부 미흡'(80~90점), '미흡'(80점 미만) 등 3등급 체계로 전환하고, '미흡' 기관 명단을 공개하기로 했다. '일부 미흡', '미흡' 기관은 보완 조치서를 제출해야 한다. 이와 함께 전문가가 참여하는 심층 평가(정성지표) 비중을 50%로 확대하고, 평가 시스템 선정 기준 미준수 시 감점을 주기로 했다.

올해 평가 대상은 총 1464개 기관이며, 오는 9월부터 내년 3월까지 서면·현장 검증 등을 거쳐 진행한다. 최종 결과는 전문가 평가단의 검증 후 내년 4월에 발표한다.

개인정보위는 평가 결과가 우수한 기관과 담당자에 대해 포상을 늘리고 기관 자체 포상도 활성화될 수 있도록 기관·주무 부처에 우수 담당자를 통지할 예정이다. 미흡 기관에 대해서는 개선 권고와 이행 점검을 실시한다. 아울러 오는 6월부터 9월까지 권역별 설명회를 개최하고, 평가 편람은 온·오프라인으로 배포한다. 평가 결과가 미흡하거나 희망하는 기관 대상으로 1대 1 맞춤형 현장 자문도 제공할 방침이다.

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양청삼 개인정보위 사무처장은 "최근 공공기관에서도 유출 사고가 잇따르는 만큼 공공부문의 안전 관리체계가 강화돼야 한다"며 "평가 과정에서 발견된 미흡 사항을 기관이 자발적으로 개선할 수 있도록 설명회와 컨설팅 등 체계적인 지원을 통해 안전 관리 수준을 높여 나가겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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