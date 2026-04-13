관광ㆍ문화ㆍ예술ㆍ스포츠 등 6개 분야 정보 수록

시민 ·관광객 맞춤 정보 제공

전남 여수시가 시민들이 지역 내 다양한 여가 자원을 쉽고 편리하게 즐길 수 있도록 돕는 '여가생활 종합안내서'를 발간한다.

이번 안내서는 '슬기로운 여가생활, 여수 360º'를 주제로 권역별 여가 정보를 모아 체계적으로 정리했으며 관광, 행사·축제, 문화ㆍ예술, 여가·취미, 자연ㆍ힐링, 기타(키즈·시니어, 야간) 등 총 6개 분야로 알차게 구성됐다.

여수시 여가생활 종합안내서' 책자. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

관광 분야에는 기존의 식도락 명소는 물론 섬 투어, 해수욕장 등 추천 여행지를 담아 선택의 폭을 넓혔다. 문화·예술 분야는 주요 공연·전시 일정과 문화센터 프로그램을 소개하고, 호국의 역사를 품은 유적지 정보를 수록해 교육적 의미를 더했다.

특히 여가ㆍ취미 분야에서는 시민 건강 증진을 위한 체육시설 정보와 함께 골프, 수상레저, 자전거 라이딩 등 다양한 활동 정보를 담았다. 또한, 도서관별로 특색있게 운영 중인 서비스와 프로그램도 상세히 안내한다.

자연·힐링 분야에서는 도심 속 휴식 공간인 공원 시설과 걷기 좋은 트래킹 코스를 소개해 일상의 여유와 재충전 시간을 제안한다.

시 관계자는 "시민들이 바쁜 일상 속에서도 여수가 가진 풍부한 여가 자원을 마음껏 누릴 수 있도록 이번 안내서를 제작했다"며, "본 안내서가 여수에서의 삶을 한층 더 풍요롭게 만드는 유용한 길잡이가 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 여수시는 '여가생활 종합안내서'를 시청 민원실과 읍·면·동 주민센터, 주요 관광안내소에 비치하고, 누구나 손쉽게 열람할 수 있도록 시 누리집에서 e-book 형태로도 제공할 예정이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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