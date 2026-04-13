[포토] 완도 순직 소방관 빈소 찾은 윤호중 행정안전부 장관

재난 안전 총괄 부처인 윤호중 행정안전부 장관이 13일 오전 8시 58분께 완도 대성병원 장례식장을 찾아 순직 소방관들의 영면을 기원했다. 빈소에 들어서 침통한 표정으로 조문을 마친 윤 장관은, 유가족들 곁으로 다가가 고개 숙여 위로했다.

13일 오전 8시 58분께 윤호중 행정안전부 장관이 전날 완도 냉동창고 화재 현장에서 순직한 소방관들의 영정이 마련된 완도 대성병원 장례식장을 찾았다. 이준경 기자

무거운 발걸음으로 완도 대성병원 장례식장에 도착한 윤호중 행정안전부 장관이 순직 소방관 조문에 나서고 있다. 이준경 기자

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윤 장관은 국민의 생명을 지키다 화마에 스러진 두 영웅의 희생에 고개 숙여 예를 다한 뒤, 슬픔에 잠긴 유가족들을 다독였다. 이준경 기자

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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