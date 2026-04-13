한국철도공사(코레일)는 내달 3일까지 수도권 전철역 역명부기를 사용할 기관을 모집한다고 13일 밝혔다.

역명부기는 역세권 주요 기관의 인지도와 이용고객의 편의 향상을 위해 유상으로 역명과 기관 이름을 함께 표기하는 것을 말한다.

역명부기 대상역은 경부선·경인선·경원선 등 수도권 전철 1호선 50개 역과 안산선 4호선 8개 역, 경의중앙선 6개 역 등 64개 역이다.

사용 신청은 공공기관 및 공공시설, 대학·병원 등 미풍양속을 해치거나 사회적 갈등을 유발할 우려가 없다고 판단되는 기관이 할 수 있다.

코레일은 신청기관을 대상으로 접근성·공공성·선호도·가격 등에 관한 서류심사와 지방자치단체 의견 수렴 그리고 국가철도공단과 학회 등 내·외부 전문가 심의위원회를 거쳐 역별 1개 기관을 선정한다.

선정된 기관의 명칭은 7월부터 계약기간에 따라 1~3년 사용할 수 있다. 역명판, 승강장 안내표지 등에 기관 이름을 표기하고, 열차 방송으로도 안내하는 방식이다.

역명부기 사용 신청에 관한 기타 자세한 내용은 코레일 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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최은주 코레일 광역철도본부장은 "역명부기는 기관의 브랜드 가치와 철도 이용객의 편의를 동시에 높이는 '상생형 홍보' 수단"이라며 "많은 기관의 참여를 바란다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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