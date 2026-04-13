창립 50년 맞아 브랜드 역할 개편

새로운 BI·컬러·디자인 체계 도입

HDC HDC close 증권정보 012630 KOSPI 현재가 27,600 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 56,357 전일가 27,550 2026.04.13 12:27 기준 관련기사 관리비 낮추는 아이파크…IPARK현산, 에어컨 실외기실 태양광 기술 인증 HDC "공정위 171억 과징금 유감…3000명 수분양자 피해 막으려 한 것" [클릭 e종목]"HDC, 자회사 성장·배당 확대 예상…목표가↑" 전 종목 시세 보기 그룹이 아파트 브랜드 '아이파크(IPARK)'를 호텔·리조트·면세점·스포츠까지 아우르는 그룹 통합 라이프 브랜드로 확장한다. 2021년 이후 5년 만의 브랜드 리뉴얼로, 2001년 론칭한 '아이파크'의 세 번째 전면 개편이다.

HDC그룹은 13일 아이파크 브랜드 비전을 '비전 비컴즈 라이프(Vision Becomes Life)'로 새로 세웠다고 밝혔다. 단순한 주거 상품을 넘어 주거·도시·리테일·레저·문화를 하나로 잇는 통합 플랫폼으로 키우겠다는 구상이다.

전면 리뉴얼된 아이파크(IPARK) 측면 강조 디자인. HDC그룹 AD 원본보기 아이콘

HDC그룹은 주요 계열사 사명에 '아이파크'를 일괄 적용했다. 시공을 맡는 IPARK현대산업개발과 IPARK아이앤콘스, 요트·마리나 사업을 하는 IPARK마리나가 주거·도시 부문을 담당한다. 호텔IPARK와 IPARK리조트는 숙박·여가를, 프로축구단을 운영하는 IPARK스포츠는 스포츠 부문을 맡는다. 쇼핑 부문에서는 용산 IPARK몰, IPARK신라면세점, 악기 브랜드 IPARK영창이 포함된다.

브랜드 이미지(BI)와 색상도 변경했다. 기존 로고 구조를 간결하게 다듬어 온라인과 오프라인 환경에서 확장성과 활용도를 높였다. 색상은 기존 붉은색 중심에서 짙은 갈색 계열인 번트 엄버와 아이보리 조합으로 바꿔 도시와 일상, 기술과 자연이 연결되는 철학을 시각화했다.

이번 리뉴얼은 그룹 차원의 리브랜딩과 맞물려 있다. HDC현대산업개발은 지난 3월 주주총회에서 사명을 'IPARK현대산업개발'로 바꾸며 '아이파크' 정체성을 전면에 내세운 바 있다. 새 브랜드는 최근 분양한 의정부역 센트럴 아이파크부터 순차 적용된다.

아이파크(IPARK) 브랜드 이미지(BI) 변경 전후. HDC그룹 원본보기 아이콘

아이파크는 2001년 출범 이후 성수동 아이파크를 시작으로 삼성동·해운대 아이파크 등 랜드마크 단지를 공급하며 고급 아파트 브랜드로 자리 잡았다. 현대아파트 시절부터 누적 50만가구를 공급했다. 다만 2022년 광주 화정아이파크 붕괴 사고 이후 브랜드 신뢰도가 흔들렸고, 이번 리뉴얼이 부정적 이미지를 그룹 사업 전반에 희석하려는 포석이라는 해석도 나온다.

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HDC그룹 관계자는 "앞으로 IPARK는 예술, 자연, 지속가능성, 문화적 감수성 등 새로운 시대 가치를 담아내는 열린 플랫폼으로 발전할 것"이라며 "단순한 주거 브랜드를 넘어 삶의 다양한 영역을 연결하고 확장하는 라이프 플랫폼으로 자리매김하고, 다양한 접점을 통해 고객이 일상 속에서 IPARK를 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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