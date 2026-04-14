호르무즈 리스크 확대…유가에서 물류 관련 업종으로 이동하는 시선

미국과 이란 협상이 사실상 결렬되며 중동 리스크의 중심이 핵 문제에서 호르무즈 해협 통제권으로 이동하고 있다. 이에 따라 시장의 핵심 변수도 단순 유가 급등이 아니라 원유·LNG·석유화학 제품을 포함한 해상 물류 차질로 확장되는 흐름이다. 해협 봉쇄나 군사적 긴장이 현실화될 경우 글로벌 공급망 전반에 직접적인 충격이 불가피하다는 분석이다.

이러한 변화는 단기 이슈에 그치지 않고 구조적 재편으로 이어질 가능성이 크다. 에너지 공급망 분산, LNG 재배치, 우회 운항 증가 등 물류 체계 변화와 함께 해군력·감시체계 수요 확대에 따른 방산, 특수선 중심 조선업까지 수혜 범위가 넓어지는 모습이다. 결국 이번 사태는 전쟁 이벤트를 넘어 '에너지 → 물류 → 방산'으로 이어지는 장기 투자 테마를 형성할 수 있다는 점에서 중장기 관점의 접근이 필요하다는 평가다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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