NH농협은행, 국민성장펀드 1호 '신안우이 해상풍력 프로젝트' 참여

선순위대출 및 미래에너지펀드 등

총 2070억 원 규모 금융 지원

지역 중소 협력사에 역팩토링·기술금융 특례 제공

NH농협은행은 국민성장펀드 1호 사업인 '신안우이 해상풍력 프로젝트'에 대한 금융약정에 참여한다고 13일 밝혔다.

'신안우이 해상풍력 프로젝트'는 전라남도 신안군 우이도 인근 해역에 대규모 발전단지를 조성하는 사업으로, 대규모 재생에너지 생산을 통한 국가 에너지 전환 정책에 기여한다. 총 사업비 약 3조4000억 원이 투입되는 국내 재생에너지 PF 중 최대 규모이다.

농협은행은 이번 프로젝트에 선순위대출 1200억 원과 미래에너지펀드를 통한 간접투자 870억 원 등 총 2070억 원의 자금을 공급한다.

농협은행은 이번 프로젝트에서 '지역 중소 협력사 지원'을 차별화 포인트로 삼았다. 전남 지역의 강력한 영업점 네트워크를 활용해 협력사들에 대한 맞춤형 금융지원을 제공할 방침이다.

또 대규모 PF 과정에서 자금난을 겪을 수 있는 지역 기자재 업체들을 위해 '역팩토링' 제도를 도입해 매출채권을 조기에 현금화할 수 있도록 할 계획이다. 아울러 우수한 풍력기술 보유기업에는 '기술금융 특례'를 적용해 저금리 대출과 보증 지원을 강화한다.

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농협은행 관계자는 "신안 우이 해상풍력 프로젝트 참여는 농협은행이 추구하는 지역밀착형 생산적금융의 우수사례"라며 "앞으로도 농협은행은 친환경 에너지 산업과 지역 중소기업을 함께 성장시키는 생산적금융을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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