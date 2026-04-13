대검, 전국 선거전담 부장검사 회의 개최

'선거전담수사반' 600명 집중 투입

"당사자 신분 등 고려 없이 공정하게 처리"

구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 다가오는 6·3 지방선거를 앞두고 선거사범에 대한 검찰의 총력 대응을 주문했다.

구자현 검찰총장 직무대행이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 AI 악용 등 가짜뉴스 엄정 대응을 위한 검경 합동 담화문을 발표하고 있다. 2026.2.26 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

대검찰청은 13일 전국 60개 지검·지청 선거전담 부장검사 전원 등 71명이 참석한 가운데 '전국 선거전담 부장검사 회의'를 개최하고 제9회 전국동시지방선거 관련 선거사범 대응방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에서 구 대행은 이번 지방선거가 국가의 균형 및 민주적 발전에 미치는 중요성을 고려해 검찰의 모든 역량을 집중해 관련 선거범죄 대응에 최선을 다해달라고 당부했다. 그는 "인공지능(AI)기술 악용 가짜뉴스와 같은 흑색선전 사범과 금품선거 사범 등 중대 선거범죄에 대해서는 모든 수단을 동원해 엄정 대응하겠다"며 "수사 착수와 진행, 처분 및 공소유지 과정 전반에서 당사자의 신분 등 일체의 고려 없이 오로지 법과 원칙에 따라 공평무사한 자세로 공정하게 사건을 처리할 것"을 지시했다.

대검찰청 공공수사부장 주재로 이어진 회의에서는 선거사범 중 가장 큰 비중을 차지하는 흑색선전과 금품선거를 주제로 부장검사 2명의 직접 주제발표가 진행됐다. 참석자들은 딥페이크 영상 등 표시 의무위반 허위사실공표죄의 적용 대상, 기부행위 주체별 구성요건의 차이 등 주요 쟁점 법리를 검토하고 구체적인 판결 사례를 공유했다.

검찰은 이번 회의 결과를 바탕으로 약 600명 규모의 '선거전담수사반'을 중심으로 흑색선전, 금품선거, 공무원 등의 선거 개입, 선거 관련 폭력행위 등 중대 선거범죄에 수사 역량을 최대한 집중할 계획이다. 주요 사안에 대해서는 주임 검사를 부장검사로 지정하고, 현행 '선거사건 처리기준'을 보다 엄격히 적용할 예정이다.

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검찰 관계자는 "벌금 100만원 이상 등의 형이 확정될 경우 당선이 무효가 되는 선거 사건의 특수성을 고려해, 죄질이 불량한 사범에 대해서는 양형 인자를 적극 발굴하겠다"며 "단기 공소시효가 적용되는 선거 사건의 신속하고 충실한 처리를 위해 선거관리위원회 및 경찰 등 유관기관과 유기적으로 협력해 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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