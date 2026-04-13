금융위, 중동 관련 TF 회의 개최

채권·자금 시장 프로그램 확대 실시

스트레스테스트 통한 선제 대응

금융당국이 미국·이란 간 휴전 불발로 시장 변동성이 확대될 경우 시장안정 조치를 즉각적이고 과감하게 시행하겠다고 밝혔다.

금융위원회는 13일 이억원 금융위원장 주재로 개최한 중동 상황 관련 '금융 부문 비상 대응 태스크포스(TF)'에서 이같이 말했다.

이번 회의는 미국 이란 간 휴전 합의가 불발됨에 따라 지정학적 리스크가 재확산되는 상황에서 금융시장 리스크 요인을 점검하고, 범정부 차원의 비상 대응 체계를 마련하기 위해 열렸다.

이 위원장은 "휴전 합의 불발로 우리 경제를 둘러싼 불확실성은 여전히 엄중한 상황"이라며 "명확한 종전 선언이 있기까지 긴장의 끈을 놓치지 말고 현재 가동하고 있는 '금융 부문 비상 대응체계'를 철저히 유지해달라"고 당부했다.

아울러 범정부 차원에서 현재의 비상 대응 체제를 엄중히 유지하기로 한 만큼, 앞으로도 금융시장 안정과 민생·실물경제 자금지원 등 노력을 빈틈없이 추진해 달라고 덧붙였다.

이 위원장은 중동 상황에 따른 시장동향을 24시간 밀착 모니터링하며 변동성이 확대될 경우 시장안정 조치를 즉각적이고 과감하게 시행해야 한다고 주문했다. 특히 채권·자금시장 안정 프로그램은 지원 확대를 확정 지은 만큼 필요시 즉각 이를 확대해야 한다고 했다.

민생·실물경제 현장에 대한 자금지원도 당부했다. 이 위원장은 피해기업 대상 '정책금융 지원프로그램'의 경우 최근 추가경정예산을 통해 지원 규모가 25조6000원으로 확대된 만큼 보다 적극적인 집행이 필요하다고 강조했다. 또한 민간 금융권의 '53조원+α' 신규자금공급 등도 필요시 지원 규모와 대상을 확대해 줄 것을 주문했다.

릴레이 간담회 등을 통해 현장 의견을 청취하고 실질적인 도움이 될 수 있는 방안을 지속 발굴해야 한다고도 했다. 특히 지난주 열린 건설업·금융권 간담회에서 논의된 과제에 대해 신속히 검토하고 조치해야 한다고 말했다. 아울러 산업은행과 수출입은행이 석유공사의 원활한 원유확보를 위해 30억달러 규모의 유동성 지원을 확정한 만큼 이를 조속히 집행해야 한다고 했다.

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마지막으로 금융산업 반에는 실물경제의 리스크 요인인 금융산업으로 전이되지 않도록 최악의 상황을 가정한 스트레스테스트를 통해 선제적으로 대응해야 한다고 했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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