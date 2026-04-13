알리바바, 한국 기관투자자 대상 최초 기업설명회

10일 서울 미래에셋센터원에서 ‘미래에셋 차이나데이(Mirae Asset China Day)’가 성공적으로 개최된 가운데, 김미섭 미래에셋증권 부회장(가운데)과 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 미래에셋증권 AD 원본보기 아이콘

미래에셋증권은 '미래에셋 차이나데이 2026 (Mirae Asset China Day 2026)'를 성공적으로 개최했다고 13일 밝혔다.

차이나데이는 글로벌 투자 기회와 한·중 기업 간 협력의 새로운 가능성을 모색하기 위해 기획된 행사다.

지난 10일 서울 중구 미래에셋센터원에서 진행된 이번 행사는 2025년 4월과 9월에 이어 세 번째 개최됐다. 미래에셋증권은 단순한 일회성 이벤트를 넘어, 중국 혁신 기업과 국내 기관투자자를 잇는 상설 투자 플랫폼으로 차이나데이를 정착시키며 지속적인 신뢰와 네트워크를 구축해 나가고 있다고 강조했다.

가장 주목받은 점은 중국 최대 빅테크 기업인 알리바바(Alibaba)가 한국 기관투자자를 대상으로 처음으로 기업설명회를 진행했다는 것이다. 미래에셋증권 측은 수년간 중국 현지에서 축적해온 신뢰와 글로벌 네트워크가 있었기에 가능한 성과라고 설명했다.

행사에는 빅테크, 인공지능(AI), 반도체, 자율주행, 소비자 기술 등 중국 차세대 산업을 이끄는 대표 기업 9개 사가 참석했다. 참석 기업은 알리바바, 샤오미, 브레인코(BrainCo), 미니맥스(MiniMax), 바이런 테크놀로지(Biren Technology) 등이다.

국내에서는 국민연금, 한국투자공사(KIC), 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, 한국투자자산운용, KB자산운용 등 주요 연기금, 자산운용사, 증권사, 보험사가 폭넓게 참석했다.

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미래에셋증권 관계자는 "올해 차이나데이는 알리바바의 한국 최초 기업설명회를 포함해 중국 혁신 산업을 대표하는 9개 상장사와 비상장사가 한자리에 모인 행사로, 국내 기관투자자에게 차별화된 투자 기회를 제공할 수 있었다"며 "앞으로도 글로벌 현장에서 쌓은 네트워크를 적극 활용해, 한국 투자자들에게 한발 앞선 기회를 제공하고 한·중 양국의 투자 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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