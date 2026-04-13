동아대학교(총장 이해우)는 의과대학 외과 박기재 교수가 보건복지부장관 표창장을 받았다고 13일 전했다.

박 교수는 지난달 서울 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 열린 '제19회 암 예방의 날' 기념식에서 국민건강 증진과 암 환자의 삶의 질 향상에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

그는 중증 암 환자 치료에 헌신하며 꾸준한 진료 성과를 이어왔으며, 특히 복강경을 활용한 최소침습 수술을 적극 도입해 환자의 회복 부담을 줄이고 치료 수준을 한 단계 끌어올리는 데 기여해 왔다.

또 고난도 암 수술과 지속적인 외래 진료를 통해 지역 암 치료 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

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박 교수는 올해 부산외과학회 회장으로 취임해 지역 외과 진료 체계 발전에도 힘쓰고 있으며, 다수 학회 전문위원으로 활동하는 등 전문성을 널리 인정받고 있다.

박기재 교수는 "진료 현장에서 환자분들을 마주하는 일은 늘 쉽지 않지만, 뜻깊은 상을 받게 돼 감사하다"며 "환자분들의 아픔에 더 깊이 공감하는 의사가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

동아대 의과대학 박기재 교수. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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