비 오는 날 좁은 출입구에 인파 몰려

카리브해 국가 아이티의 유명 유적지에서 압사 사고가 발생해 최소 30명이 숨졌다. 이 유적지는 최근 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)에서 명성을 얻으며 관광객이 몰린 바 있다.

12일(현지시간) AFP 통신 등 외신 보도에 따르면, 전날 아이티 북부 고지대의 요새 '시타델 라페리에르'에서는 대규모 압사 사고가 발생했다. 사망자 수는 최소 30명 이상이며, 학생과 관광객이 다수인 것으로 전해졌다.

시타델 라페리에르에 인파가 몰린 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

사고는 이날 비좁은 출입구로 나가려는 인파와 들어오려는 관람객이 뒤엉키며 벌어진 것으로 전해졌다. 당시 바깥에는 비가 내리던 중이었고, 길이 미끄러웠던 데다가 비를 피하려던 사람들이 좁은 공간으로 한꺼번에 몰리면서 더욱 피해가 커졌다.

현지 언론 보도에 따르면, 이날 시타델 라페리에르에선 연례행사가 벌어지고 있었다. 아이티 북부 재난 당국은 "해당 유적지에서 열린 연례행사에 학생, 방문객이 대거 몰린 가운데 사고가 발생했다"며 "사망자 수는 최소 30명으로 추산되지만, 더 늘어날 가능성이 있다"고 전했다.

당국에 따르면 부상자들은 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 구조팀은 실종자 수색 및 구출 작업을 벌이고 있다. 사고가 벌어진 성채는 추후 공지가 있을 때까지 폐쇄될 예정이다.

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한편 시타델 라페리에르는 19세기 초 아이티 북부에 건설된 요새다. 아이티가 프랑스로부터 독립한 아이티 혁명 당시 군대를 이끌었던 앙리 크리스토프가 훗날 자신이 직접 왕으로 즉위하면서 건설했다. 시타델 라페리에르는 남미에서 가장 큰 요새 건축물로 알려졌으며, 틱톡 등 SNS에 홍보돼 인지도가 높아지면서 최근 관광 명소로 떠오른 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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