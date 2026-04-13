우리금융, 청각장애 아동 가족 초청해 언어재활 지원

단순 의료 지원 넘어 수술 후 심리 회복까지 통합 지원

우리금융그룹 우리금융미래재단은 '우리루키 프로젝트' 수혜 아동과 가족을 초청해 언어재활 강연과 교류 프로그램을 결합한 가족 간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

지난 11일 열린 이번 행사는 우리은행 본점 시너지홀과 '우리1899 역사관'에서 진행됐다. 인공와우수술을 지원받은 청각장애 아동과 가족 등 90여명이 참석했다. 우리금융미래재단은 클라리넷 앙상블 공연을 시작으로 사업 소개, 은행 역사관 탐방, 가족 간 네트워킹 프로그램 등을 마련해 참석 가족들에게 수술 이후 필요한 정보 제공과 정서적 교류를 동시에 지원했다.

전문가 강연도 함께 진행됐다. 이영미 이화여대 교수는 수술 이후 언어재활 방법을 주제로 강연했고, 염은희 가족코칭연구소 대표는 사춘기 자녀와의 관계 회복에 대한 맞춤형 부모 코칭을 제공했다.

우리금융미래재단 관계자는 "인공와우수술 이후에는 지속적인 언어재활과 가족 간 소통을 통한 정서적 지지 기반 형성이 무엇보다 중요하다"며 "우리루키 프로젝트가 단순 의료 지원을 넘어, 아이들의 심리적 회복과 건강한 사회적응까지 돕는 통합 지원 프로그램이 될 수 있도록 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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우리루키 프로젝트는 저소득층 시·청각 장애아동을 대상으로 하는 우리금융의 대표 사회공헌 사업이다. 개안수술, 인공와우수술, 언어재활 치료비 등을 폭넓게 지원하고 있다. 연간 20억 원 규모로 400여 명을 돕고 있으며 장애 인식 개선과 사회적응 프로그램도 적극적으로 운영 중이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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