정의선 "美, 그룹의 핵심 시장…로보틱스·AI·수소 투자 지속"

세마포와 인터뷰 "로보틱스〉피지컬 AI 그룹 진화 핵심 요소"

정의선 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 480,000 전일대비 9,500 등락률 -1.94% 거래량 271,066 전일가 489,500 2026.04.13 10:43 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? 현대차, 아이오닉으로 중국 공략 재시동…콘셉트카 2종 최초 공개 전 종목 시세 보기 그룹 회장이 로보틱스와 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장의 핵심축으로 다시 한번 강조했다. 미국이 그룹의 핵심시장임을 확인하며 2028년까지 총 260억달러를 투자하겠다는 계획을 밝혔다.

정 회장은 12일(현지시간) 미국 온라인매체 세마포와 인터뷰에서 "로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어서는 현대차그룹의 진화에 핵심적인 요소"라며 "우리는 인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다"고 말했다.

정 회장은 올해 1월 CES에서 발표된 인간 중심 AI 로보틱스 전략을 기반으로 오는 2028년까지 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 생산 공정에 투입할 것이라는 점을 다시 확인했다. 현대차그룹은 2030년까지 연간 최대 3만대의 아틀라스를 생산할 예정이다.

그는 이와 관련, "이러한 인간 중심 접근은 고객을 위한 것"이라며 "고객의 요구가 변화함에 따라 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 설명했다.

또 "혁신을 실제 적용과 연결함으로써 현대차그룹은 인간과 로봇, AI가 협력해 생산성과 품질을 높이는 기반을 구축하고 있다"고 강조했다.

정 회장은 핵심 시장인 미국으로의 투자 확대가 그룹 성장을 이끌 것이라고 확인했다.

그는 "현대차그룹에게 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반"이라며 "2028년까지 총 260억달러(38조원)를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.

이어 "현대차그룹은 40여년전 미국에 진출한 이후 205억달러를 투자해왔다"며 "HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카)의 소프트웨어 기반 제조 혁신 등을 통해 이러한 전략을 강화하고 있다"고 덧붙였다.

정 회장은 최근 미국·이란 전쟁 등으로 심화하고 있는 지정학적 불확실성에 대해서는 글로벌 확장과 현지화를 동시에 추진하는 전략으로 대응하겠다고 밝혔다.

그는 "고객, 규제, 공급망이 지역별로 나뉘는 등 글로벌 시장은 점점 분절화됐다"면서 "유연성과 회복력을 기반으로 대응하고 있다"고 말했다.

이어 "(이를 극복하는 방안은) 글로벌 확장과 지역별 민첩성을 결합하는 것"이라며 "각 지역에서 차별화된 경쟁력을 구축함으로써 변화에 유연하게 대응할 수 있다"고 전했다. 한국 생산기지, 미국 HMGMA, 미국 내 하이브리드 생산 확대, 인도 및 아시아태평양 지역 신규 생산 거점 등이 예로 제시됐다.

정 회장은 수소 사업에 대해서도 강한 의지를 나타냈다. 그는 "AI 인프라와 데이터센터 확대로 에너지 수요가 급증하는 가운데 수소는 중요한 대안이 될 수 있다"며 "생산·저장·운송·활용을 아우르는 수소 생태계 구축에 집중하고 있다"고 설명했다. 현재 현대차그룹은 수소 사업 브랜드 'HTWO'를 중심으로 전 밸류체인 구축을 추진 중이다.

그는 "탄소중립은 미래 세대를 위한 필수 과제"라며 "차량 생산뿐 아니라 원자재 조달과 공정, 재활용까지 전 과정에서 넷제로를 달성할 것"이라고 밝혔다. 이어 "수소는 전기차와 경쟁 관계가 아닌 보완적 기술"이라며 "고객에게 다양한 선택지를 제공하는 것이 에너지 전환 시대의 경쟁력"이라고 덧붙였다.

정 회장은 현대차그룹 DNA 기반해 향후 경영과제를 극복하겠다는 계획도 밝혔다. 그는 "현대차, 기아, 제네시스 브랜드를 통해 연간 700만 대 이상의 차량을 판매하고 있고, 200개국에 판매망과 16개의 글로벌 생산시설을 갖추고 있다"며 "우리 경쟁력의 핵심은 품질, 브랜드 신뢰, 그리고 고객 중심 사고"라고 말했다.

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그러면서 "국내외 환경 변화는 모두가 대응해야 할 과제이며 우리는 회복력과 유연성을 바탕으로 이를 잘 헤쳐 나갈 준비가 됐다"며 "이는 현대차그룹의 DNA"라고 강조했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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