마이크로웍스, '페트병 재활용' 음료병 라벨 국내 최초 개발·상용화

국내 최대 폴리에스터(PET) 필름 제조사 마이크로웍스(구 SK마이크로웍스)는 국내 최초로 PET 수축라벨에 페트병 재생 원료 10%를 적용하는 기술을 개발 및 상용화했다고 13일 밝혔다. 라벨은 지난달 롯데칠성음료의 '트레비' 페트병에 처음으로 적용됐다.

마이크로웍스가 개발한 기술은 페트병 제품 라벨을 만드는 데 다 쓴 페트병을 재활용하게끔 한 것이다. 페트병에는 병 자체(용기), 브랜드 및 상품명이 인쇄된 라벨 두 곳에 플라스틱이 쓰인다.

그간 재생 원료와 기존 원료의 성질이 달라 페트병 재생 원료를 사용한 PET 라벨은 상용화가 어렵다는 평가가 있었다. 마이크로웍스 관계자는 "회사는 재활용 원료를 10% 배합하면서도 기존 라벨과 동일한 인쇄 품질·가공성을 확보하는 데 성공했다"고 밝혔다.

기술은 정부의 재원료 사용 의무화 정책과도 맞닿아 있다. 기후에너지환경부(기후부)는 올해부터 먹는 샘물이나 비알코올 음료 페트병을 연간 5000톤 이상 출고하는 업체를 대상으로 재생 PET 원료 10% 이상을 사용하도록 의무화하고 있다. 마이크로웍스 관계자에 따르면 회사는 라벨 내 재활용 원료 배합 비율을 더 높이는 기술 개발을 추진 중이다.

앞서 회사는 세계 최초 재활용이 가능한 페트병 열수축 포장재 '에코라벨'을 개발한 바 있다. 이는 2023년 기후부로부터 포장재 재활용 용이성 우수 등급을 받으며 친환경 포장재로 인정받았다. 또 PET 필름 생산 과정에서 발생한 공정 부산물을 수거해 원재료로 재가공 후 다시 필름 공정에 투입하는 방식으로 공정 폐기물을 최소화하고 있다.

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한편 마이크로웍스는 약 50년의 업력을 보유한 국내 최초·최대 규모의 PET 필름 제조사다. 1976년 SKC의 모태 사업으로 출발했으며, 2022년부터는 국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 경영하고 있다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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