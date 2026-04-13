드라마 '21세기 대군부인' 세계관 웹소설, 내달 16일 공개

유지원 작가 직접 집필

왕립학교 시절 미공개 에피소드 연재

카카오엔터테인먼트는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 세계관을 공유하는 웹소설 '21세기 대군부인 in 왕립학교'를 다음 달 16일 카카오페이지에서 독점 공개한다고 13일 밝혔다.

드라마 극본을 쓴 유지원 작가가 직접 집필하는 작품이다. 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 왕립학교 재학 시절 에피소드를 30화에 걸쳐 펼친다. 국무총리 민정우(노상현), 대비 윤이랑(공승연) 등 주요 캐릭터들의 과거 이야기도 함께 그린다. 드라마 종영 즈음 공개해 팬들의 아쉬움을 달랠 계획이다.

드라마는 입헌군주제 대한민국을 배경으로 재벌 평민 성희주와 왕의 아들 이안대군의 신분 타파 로맨스를 다룬다. 지난 10일 방송을 시작했다.

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카카오엔터테인먼트는 MBC와 드라마를 공동 제작했으며 OST 제작·유통도 맡았다. OST에는 우즈, 키키, hrtz.wav, 라이즈 등이 참여했다. 관계자는 "웹소설 공개로 미디어·뮤직·스토리 사업을 잇는 IP 밸류체인 사례가 될 것"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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