주식 매도하면 다음날 입금추진…거래소, 결제주기 단축 현지실사

현행 T+2에서 향후 T+1로 단축 추진

한국거래소가 주식 매도 후 현금 입금 날짜를 앞당기기 위해 이미 제도를 시행하고 있는 선진국 증시 실사에 나선다.

한국거래소는 한국예탁결제원, 금융투자협회와 오는 27일부터 5월1일까지 뉴욕 및 런던에서 주식시장 결제주기 단축(T+1일 결제) 현지실사를 추진할 계획이라고 13일 밝혔다.

실사단은 미국과 유럽의 감독 당국, 핵심 인프라 기관 및 시장참가자협회와 T+1 결제 이행과정, 병목 요인 및 리스크 대응 전략을 논의하고,

정책적 시사점을 도출할 계획이다.

앞서 미국은 2024년 5월부터 결제주기 단축을 시행했고 영국과 유럽연합(EU)도 내년 10월부터 제도를 시행 예정이다. 우리나라는 주식을 오늘 매도하면 이틀 뒤에 대금을 받는 T+2 결제 구조다.

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거래소 관계자는 "미국의 성공적인 T+1 전환 경험과 노하우를 직접 확인하고, 유럽의 추진전략을 분석해 향후 우리 주식 시장에 적용 가능한 구체적인 결제주기 단축 추진 방향을 검토하기 위한 실사"라고 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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