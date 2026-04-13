싱가포르서 '체인포털' 시연



실질 환적 경쟁력 제고 방안

부산항만공사가 세계 1위 선사와 협력해 디지털 물류 경쟁력 강화에 나섰다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 10일 싱가포르 MSC 아시아 지역본부를 방문해 부산항 디지털 물류 플랫폼 '체인포털(Chain Portal)'을 소개하고 고도화 방안을 논의했다고 13일 알렸다.

이번 방문은 부산항 운영 현황과 디지털 통합물류 플랫폼을 공유하고 글로벌 선사 요구에 맞춘 스마트 항만 서비스 개선을 위해 마련됐다.

MSC 아시아지역본부 Kelvin Tan 이사(왼쪽에서 2번째)와 BPA 안강희 디지털AI부장(왼쪽에서 3번째) 등이 지난 10일 싱가포르에서 부산항 디지털 물류 플랫폼 고도화 방향 등에 관한 논의를 한 뒤 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘

부산항만공사는 체인포털 핵심 기능인 환적운송시스템(TSS)과 환적모니터링시스템 '포트아이(Port-i)'를 중심으로 설명했다.

환적운송시스템은 다수 차량과 컨테이너를 동시에 배차하는 '그룹오더' 기능을 기반으로 운송 효율을 높인 것이 특징이다. 현재 약 40% 수준의 이용률을 보이며 효율 개선 성과를 내고 있다.

포트아이는 선박·화물 모니터링과 선석 스케줄 통합 조회, 이상 탐지 및 알림 기능 등을 제공한다. BPA는 시연을 통해 실제 현업 활용 방안을 제시했다.

또 올해 적용 예정인 ▲인공지능(AI) 기반 환적 연결성 이상탐지 고도화 ▲전 세계 선박 위치정보(AIS) 제공 ▲전용 메신저 기능 등 차세대 서비스 계획도 공개했다.

MSC 측은 체인포털이 AI와 블록체인 기반으로 설계된 점을 긍정적으로 평가하면서 환적 연결 시뮬레이션, 터미널 간 운송 정보 통합, 화물 연결 시각화, 야드 정보 제공 등 추가 기능을 제안했다. 부산항만공사는 이번 협의를 통해 도출된 글로벌 선사 요구사항을 플랫폼 개선에 반영할 계획이다.

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송상근 사장은 "현장 중심 요구를 지속 반영해 부산항 환적 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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