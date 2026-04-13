용산 '더 파크사이드 서울' 등 현장 적용

삼표산업은 현대건설과 함께 '간절기 특수 콘크리트'를 개발했다고 13일 밝혔다.

삼표그룹과 현대건설 관계자들이 공동 개발한 ‘간절기 특수 콘크리트’의 현장 검증을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 이 기술은 영하의 기온까지 내려가는 간절기 콘크리트 공사의 안정적인 강도를 확보해 품질 혁신을 이끌 것으로 기대된다. 삼표그룹 AD 원본보기 아이콘

이번에 개발된 콘크리트는 삼표시멘트의 조강형 슬래그 시멘트를 적용한 간절기 콘크리트다. 영하에 가까운 외기온도(0℃)에서도 48시간 이내에 5MPa(메가파스칼) 이상의 강도를 안정적으로 확보할 수 있는 점이 특징이다.

삼표산업은 이번 개발을 계기로 일교차가 큰 간절기 외기온에도 안정적인 초기 강도를 확보함으로써 콘크리트의 초기 시공 품질을 확보하고 관리 비용과 투입 인력을 획기적으로 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

삼표그룹과 현대건설은 기술 신뢰성을 검증하기 위해 주요 프리미엄 주거 단지인 용산 '더 파크사이드 서울'과 '반포 디에이치 클래스트' 현장에 국내 최초로 간절기 콘크리트를 적용했다. 지난 3월 진행된 테스트에서는 급격한 외기 온도 변화 속에서도 목표 강도와 성능을 안정적으로 구현했다.

현장 관계자는 "간절기 콘크리트를 적용한 결과 예측하기 어려운 간절기 날씨에서도 안정적인 강도 발현이 확인됐다"며 "계획적인 공기 관리가 가능해지고 구조물 내구성도 높일 수 있어 시공 품질이 크게 향상될 것으로 기대된다"고 말했다.

삼표그룹은 간절기 콘크리트가 기후 변화에 따른 건설 환경 변화에 대응할 수 있는 기술이 될 것으로 보고 있다. 다양한 환경에서 발생할 수 있는 품질 결함을 최소화하고 일정한 경화 속도를 유지함으로써 거푸집 제거(탈형) 등 후속 공정의 안전성과 작업 효율도 높일 수 있다는 설명이다.

AD

삼표그룹 관계자는 "특수 콘크리트 기술을 선도해 온 삼표그룹이 현대건설과의 협업을 통해 기후 변화에 대응하는 기술적 성과를 만들어 냈다"며 "앞으로도 건설 현장의 어려움을 해결하고 건축물의 품질과 가치를 높일 수 있는 고성능 콘크리트 기술 개발을 위해 노력하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>